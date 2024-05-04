Одноразова грошова допомога до Дня захисту дітей видаватиметься родинам військовослужбовців м. Мелітополя, які мають дітей до 18 років

Відкрито прийом заяв на одноразову виплату допомоги родинам військовослужбовців м. Мелітополя, які мають дітей до 18 років.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Моя Допомога.

Центр підтримки ВПО, ветеранів війни та членів їх родин оголошує прийом заяв на одноразову виплату адресної матеріальної допомоги до Дня Захисту Дітей за категоріями:

батьки яких брали безпосередню участь у заходах по забезпеченню оборони України, захисту інтересів держави у період 2022-2024.

загинули у боротьбі за незалежність України

Прийом заяв з 2 травня до 1 червня.

Адресна грошова допомога до Дня Захисту дітей – хто може отримати

Перелік необхідних документів:

заява

паспорт або ID-картка з витягом про реєстрацію

реєстраційний номер облікової картки платника податків

довідка з банківської установи про відкриття рахунку

документ про участь у заходах для забезпечення оборони України

свідоцтво про народження дитини

Додатково для родин загиблих військовослужбовців:

посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника України або Довідка члена сім’ї загиблого.

Для отримання детальної інформації, способу подання заяви та порядку виплати, звертатися за номером:

(066) 288-55-25.

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