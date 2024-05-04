В Україні зібрали корисну інформацію, яка допоможе ВПО влаштуватися на роботу.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передають Новини України – НСН.

Інформація щодо послуг, які надають недержавні та громадські організації по всій Україні для внутрішніх переселенців, відтепер зібрана в одному місці. Про це зазначено на сайті Державної служби зайнятості.

Як ВПО влаштуватися на роботу: зібрали корисну інформацію

Йдеться про послуги із працевлаштування, допомогу в підготовці документів, інформаційно-консультативну підтримку, надання правової допомоги тощо.

Переглянути перелік послуг та контакти організацій можна за посиланням. Дані на ресурсі постійно оновлюються.

З переліком послуг Державної служби зайнятості для внутрішніх переселенців, зокрема щодо можливості проходження професійного навчання, отримання ваучера, грантів на створення або розвиток власної справи, можна ознайомитися тут.

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