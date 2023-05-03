В Україні перерахували ціни на продукти – як збільшилася їх вартість

В Україні збільшилися ціни на продукти харчування. Як змінилася їх вартість розповіли в Науковому центрі “Інституту аграрної економіки”

В Україні впродовж останнього року здорожчали усі без винятку категорії продуктів харчування. Ціни на них збільшилися на 31,5 %.

Про це розповів директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік НААН Юрій Лупенко, повідомляє НСН.

У жовтні 2022 року було зафіксовано найбільше, крім березня, зростання – на 4,2 %, після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7 % на місяць.

У березні проти лютого 2023 року ціни на продукти харчування зросли на 2,3 %. Найбільше – на 17,3 % – збільшилися ціни на овочі, на другому місці – яйця (+1,8 %), далі сир і м’який сир (+1 %).

В Україні зросли ціни на продукти

Ціни на інші продукти зросли менше, ніж на 1 %, а на олію соняшникову та хліб і хлібопродукти навіть зменшилися, поінформував науковець.

У березні 2023 року продовжилося сповільнення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування. Загалом вони зросли на 26,5 % проти відповідного місяця 2022 року, тоді як у лютому проти лютого 2022 року – на 31,5 %, а у січні проти січня минулого року – на 32,8 %.

Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця – зменшення проти січня на 1,9 %, олія соняшникова (-0,4 %) та інші їстівні тваринні жири (-1,5 %). У березні зменшення цін відбулося по цінах на олію соняшникову (-0,7 %), інші їстівні тваринні жири та хліб і хлібопродукти (-0,1 %).

За оцінками академіка, враховуючи тенденції минулих років, включаючи і воєнний 2022 рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на 2023 рік, можна очікувати сповільнення зростання і, навіть, зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування по мірі надходження продукції нового врожаю.

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