Завищені ціни на продукти – кому і як поскаржитися

Українці мають право поскаржитися на завищені ціни на продукти. А держава зобов’язана втрутитися. Магазини, що несправедливо підвищують ціни під час воєнного стану, можуть отримати штраф.

Через війну і економічну кризу ціни на продукти в Україні зросли в рази. Причин багато. Це і руйнування логістики, і дефіцит, і зміна курсу валют, і, звичайно ж, енергетична криза. Втім є і такий фактор, як банальне бажання продавця «зірвати куш», іншими словами – нажитися на біді. А інколи виробники цілеспрямовано «розганяють» дезінформацію про можливий дефіцит товару, аби викликати паніку і під шумок підняти ціни. Тобто причини подорожчання продуктів існують виправданими і невиправданими.

До того ж слід пам’ятати, що є чітко визначений список товарів, ціни на які завищувати не можна.

Управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадує українцям про необхідність подання скарг на завищену ціну деяких товарів у магазинах. Мова йде про ті категорії, які визнані владою як соціально важливі, передає НСН.

Зазначається, що після отримання скарги на завищені ціни, спеціальна комісія проводитиме перевірку торговельної точки. До її складу входять представники поліції, місцевого самоврядування та Держпродспоживслужби. Якщо підприємці не усунуть порушення, їм доведеться сплатити штраф.

На які продукти не можна завищувати ціни

Серед соціально значущих харчових продуктів перелічуються наступні:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту) ;

молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці) ;

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча, четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове (жирністю 72,5 відсотка);

батон;

олія соняшникова рафінована.

Кому і як подати скаргу, якщо завищені ціни на продукти

Є декілька способів повідомити про виявлене завищення цін:

подзвонити на гарячу лінію Держпродспоживслужби за номером телефону +38 (093) 362 05 36;

у будні з 9:00 до 16:00 за номером телефону (0532) 60-66-47;

на сайті Держпродспоживслужби dpss.gov.ua у розділі електронних звернень.

Для належного розгляду звернень просять надати:

повну назву харчового продукту та виробника (назва та адреса).

найменування суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність у магазині, включаючи організаційно-правову форму (ТОВ, СПД, ФОП тощо).

назву та адресу суб’єкта господарювання; назву та адресу магазину;

копії документів — чеки, інші розрахункові документи тощо (за наявності)

Водночас звертають увагу громадян на те, що згідно з частиною сьомою статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні громадянина має бути зазначено

прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання громадянина,

викладено суть порушеного питання,

зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Варто відзначити, що в Україні також проводиться контроль за цінами на лікарські препарати та паливно-мастильні матеріали.

При цьому важливо розуміти, що не кожен товар з категорії “соціально значущих” підлягає контролю цін. Наприклад, контроль за цінами на крафтовий хліб з пекарні не проводиться, аналогічно імпортній вівсянці чи покращеним маркам бензину з присадками та інші подібні товари.

Як визначити, що ціна завищена?

В Україні існує державний реєстр цін на лікарські засоби, який встановлює максимальні оптові та роздрібні ціни на ліки, які входять до переліку соціально значущих препаратів.

Однак, немає окремого державного реєстру цін на інші соціально-значущі товари, такі як продукти харчування, паливо, послуги зв’язку тощо. Хоча в списку можна знайти роздрібні та декларовані ціни на макаронні вироби та хліб.

Загалом, ціни на продукти харчування регулюються ринковими механізмами. Державні органи можуть встановлювати лише деякі процедури контролю за цінами на певні товари, якщо вони є особливо важливими для забезпечення базових потреб населення.

Ще новини України: Які продукти з магазину найбільш небезпечні для здоров’я