Які товари не можна повернути в магазин – перелік

Може так трапитись, що людина після придбання товару вирішує, що помилилася у виборі та несе його назад в магазин. Однак, важливо знати, які товари не можна повернути в магазин

Про це повідомяє НСН з посиланням на Держпродспоживслужби у Facebook.

Протягом 14 днів з моменту покупки товару його можна повернути назад в магазин. Однак, не всі товари підлягають такому поверненню.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України” “Про захист прав споживачів”.

Що не можна повернути

Загалом, до такого переліку входять:

продовольчі товари, лікарські препарати та предмети сангігієни;

непродовольчі товари: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;

парфумерно-косметичні вироби;

пір’яно-пухові вироби;

м’які дитячі іграшки;

гумові надувні дитячі іграшки;

зубні щітки;

припади для гоління;

гелі для гоління;

розчіски та масажні щітки;

рукавички;

тканини;

тюлегардинні і мереживні полотна;

метражні килимові вироби;

нижня білизна;

білизна постільна;

панчішно-шкарпеткові вироби;

товари в аерозольній упаковці;

друковані видання;

трубна продукція, пиломатеріали, скло, які нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);

аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;

вироби з натурального та штучного волосся (перуки);

товари для немовлят (пелюшки, пустушки, пляшечки для годування);

інструменти для манікюру та педикюру (ножиці, пилочки);

ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каміння.

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