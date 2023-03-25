Які товари не можна повернути в магазин – перелік

Може так трапитись, що людина після придбання товару вирішує, що помилилася у виборі та несе його назад в магазин. Однак, важливо знати, які товари не можна повернути в магазин
Про це повідомяє НСН з посиланням на Держпродспоживслужби у Facebook.
Протягом 14 днів з моменту покупки товару його можна повернути назад в магазин. Однак, не всі товари підлягають такому поверненню.
Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України” “Про захист прав споживачів”.
Що не можна повернути
Загалом, до такого переліку входять:
- продовольчі товари, лікарські препарати та предмети сангігієни;
- непродовольчі товари: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
- парфумерно-косметичні вироби;
- пір’яно-пухові вироби;
- м’які дитячі іграшки;
- гумові надувні дитячі іграшки;
- зубні щітки;
- припади для гоління;
- гелі для гоління;
- розчіски та масажні щітки;
- рукавички;
- тканини;
- тюлегардинні і мереживні полотна;
- метражні килимові вироби;
- нижня білизна;
- білизна постільна;
- панчішно-шкарпеткові вироби;
- товари в аерозольній упаковці;
- друковані видання;
- трубна продукція, пиломатеріали, скло, які нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);
- аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
- вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
- товари для немовлят (пелюшки, пустушки, пляшечки для годування);
- інструменти для манікюру та педикюру (ножиці, пилочки);
- ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каміння.
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