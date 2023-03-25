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Які товари не можна повернути в магазин – перелік

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Які товари не можна повернути в магазин - перелік

Може так трапитись, що людина після придбання товару вирішує, що помилилася у виборі та несе його назад в магазин. Однак, важливо знати, які товари не можна повернути в магазин

Про це повідомяє НСН з посиланням на Держпродспоживслужби у Facebook.

Протягом 14 днів з моменту покупки товару його можна повернути назад в магазин. Однак, не всі товари підлягають такому поверненню.

Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 “Про реалізацію окремих положень Закону України” “Про захист прав споживачів”.

Що не можна повернути

Загалом, до такого переліку входять:

  • продовольчі товари, лікарські препарати та предмети сангігієни;
  • непродовольчі товари: фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;
  • парфумерно-косметичні вироби;
  • пір’яно-пухові вироби;
  • м’які дитячі іграшки;
  • гумові надувні дитячі іграшки;
  • зубні щітки;
  • припади для гоління;
  • гелі для гоління;
  • розчіски та масажні щітки;
  • рукавички;

Які товари не можна повернути в магазин - перелік

  • тканини;
  • тюлегардинні і мереживні полотна;
  • метражні килимові вироби;
  • нижня білизна;
  • білизна постільна;
  • панчішно-шкарпеткові вироби;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • друковані видання;
  • трубна продукція, пиломатеріали, скло, які нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);
  • аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
  • товари для немовлят (пелюшки, пустушки, пляшечки для годування);
  • інструменти для манікюру та педикюру (ножиці, пилочки);
  • ювелірні вироби з дорогоцінних металів, каміння.

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