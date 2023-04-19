Супермаркети змінили ціни на сало та м’ясо – яка вартість продуктів після Великодня

В Україні після Великодня зміниться ціни на багато продуктів. Стало відомо, скільки в супермаркетах коштують сало та м’ясо – свинина і курятина

Супермаркети оновили ціни на сало та м’ясо. Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Ціни на сало

За даними Мінфіну, домашнє сало у березні продавали у середньому по 180,88 грн. За даними на 19 квітня, кілограм популярного продукту коштуватиме 179 грн (торгова мережа МегаМаркет).

Солоне сало подешевшало більш значно – зі 268,29 грн до 263,10 грн. Мінімальна вартість зафіксована у магазинах Ашан – 256,30 грн/кг.

Ціни на курятину

Найдешевше м’ясо в Україні за місяць подорожчало. Курячі стегна, які у березні продавали по 104,47 грн/кг, наразі доступні по 107,95 грн/кг. У супермаркетах Варус це м’ясо продають по 103,90 грн/кг.

Курячі гомілки минулого місяця реалізували по 74,90 грн/кг. У другій половині квітня середня ціна практично не змінилася – 74,95 грн/кг. У Варусі їх реалізують по 74,90 грн/кг.

Куряче філе подорожчало зі 141,70 грн/кг до 143,60 грн/кг. Вони доступніші в Новусі – 139 грн/кг.

Супермаркети змінили ціни на сало та м’ясо

Ціни на свинину

Усі види свинини за місяць значно подорожчали. Максимально злетіли ціни на ошийок, який часто використовують для приготування шашлику.

Грудинка подорожчала зі 170,97 грн/кг до 182,16 грн/кг. У Новусі вона дешевша – 174 грн/кг.

Лопатка подорожчала зі 162,37 грн/кг до 180,80 грн/кг. Мінімальна вартість – у супермаркетах Новус – 144,99 грн/кг.

Ошийок злетів у ціні. Минулого місяця його продавали по 200,65 грн/кг, а зараз – по 247,19 грн/кг. В Ашані цінник зафіксований на рівні 227,95 грн/кг.

Підчеревок у березні в середньому коштував 161,49 грн/кг, а у квітні подорожчав до 180,96 грн/кг. В Ашан його можна купити по 175,90 грн/кг.

Ребра у березні були представлені по 164,86 грн/кг, а у квітні ціна зросла до 173,71 грн/кг. У Новусі їх можна придбати по 144,99 грн/кг.

Шашличне м’ясо подорожчало зі 180,16 грн/кг до 195,06 грн/кг. У супермаркетах Варус найвигідніша ціна – 151,90 грн/кг.

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