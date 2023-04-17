Перший тиждень після Великодня: що можна і чого не можна робити

Перший тиждень після Великодня називається Світлий тиждень або Світла седмиця. У 2023 році він припадає на період від 17 до 23 квітня. Це час радості, відпочинку та веселощів. Віруючі ходять у гості і вітають одне одного словами: ‘Христос Воскрес – Воістину Воскрес!’. НСН розповість про традиції наших предків: що можна і чого не можна робити у Світлий тиждень

Понеділок Світлого тижня

Великодній понеділок у народі ще називають Поливаним. За традицією юнаки поливають водою дівчат, які їм подобаються. Є також традиція поливати перехожих, друзів та родичів.

У понеділок Світлої седмиці люди ходять один до одного в гості. Причому за старовинною традицією роблять це чоловіки, залишаючи дружину і дочок вдома. З собою беруть паски, крашанки та інші ласощі.

Вівторок Світлого тижня

У вівторок жінки вже починали ходити в гості, а їх чоловіки в цей день не відвідували рідних. Але ці традиції відходять і їх практично не дотримуються.

Середа Світлого тижня

По середах “Великодніх свят” багато селян влаштовували танці і веселощі. І дорослі, і діти збиралися “на музику”, щоб проводити святки.

Четвер Світлого тижня

Починаючи з четверга Світлого тижня, дозволялося влаштовувати оглядини. Дівчата починали закликати весну, вирушаючи на пагорби зі зворушливими піснями. Також існував звичай “водити кобилу”: на палиці робили голову, прив’язували хвіст і пропонували всім бажаючим “покататися”. Водив таку “кобилу” убраний циганом чоловік.

П’ятниця Світлого тижня

П’ятниця Світлої седмиці відома також як Прощений день. У Світлу п’ятницю до молодят за традицією приходили в гості близькі родичі. Також у цей день дівчата вмивалися холодною водою, щоб весь рік залишатися здоровими.

Субота Світлого тижня

У суботу влаштовували ігри та гуляння, катання яєць.

Неділя Світлого тижня

Неділю Світлої седмиці ще називають Червоною гіркою. У цей день вважалося поганою прикметою сидіти вдома незаміжнім дівчатами і неодруженим парубкам. Потрібно проводжати було Великдень, проводжати обряди зустрічі весни.

Чого не можна робити у перший тиждень після Великодня

Оскільки свято Великодня – торжество життя над смертю, тому весь Великодній тиждень потрібно радіти, а не сумувати за померлими. Також в ці дні не проводять панахиди. Зате хрестити дітей на Світлу седмицю можна.

Також вважається, що народжене під час великоднього тижня немовля, буде наділене богатирським здоров’ям, удачею і багато чого доб’ється в житті.

На Світлому тижні не прийнято проводити обряд вінчання. Зате можна влаштовувати оглядини наречених, ходити на танці, веселитися і радіти життю.

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