У квітні православні християни святкуватимуть Великдень. Проте у багатьох українців у розмовній мові виникає плутанина, як правильно говорити – Великдень чи Пасха. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Великий тлумачний словник сучасної української мови, у якому зібрано 250 тис. слів та словосполучень, подає наступне тлумачення слова Великдень:

«Церковне християнське весняне свято, присвячене воскресінню Боголюдини – Спасителя світу Ісуса Христа»

У цьому ж словнику пояснення Пасхи йде з приміткою «те ж саме, що й Великдень». Філолог Олександр Авраменко у своїх уроках акцентує на тому, що в словнику української мови в редакції Бориса Грінченка слова “Пасха” немає. А в інших словниках це слово подається з різними обмеженнями.До того ж на Великдень прийнято освячувати Пасхи й крашанки у храмах.

Святкуємо Великдень чи Пасху: як правильно говорити

«Пасха – це назва відповідного єврейського свята. Саме від цієї назви походить слово паска – солодкий хліб, який випікають на Великдень. А весняне християнське свято в українській мові називається Великдень. У родовому відмінку наголос припадає на «и», говорить експерт.

Освячуємо паску чи куліч

На Великдень багато українців у розмові вживають фразу «освячувати куліч на свято». Але це є помилкою. В українській мові великодній обрядовий хліб називається паскою. Ось із яким тлумаченням йде це слово у вищезгаданому словнику:

«Паска – це солодкий здобний білий хліб циліндричної форми, що за православним звичаєм випікається на Великдень».

Проте визначення куліча у словнику взагалі нема. А українська Вікіпедія подає наступне трактування цього слова:

«Куліч – російський великодній хліб, виготовлений з пшеничного борошна, вершкового масла, яєць, молока або вершків, цукру, свіжих дріжджів».

Олександр Авраменко також не одноразово пояснював, що «куліч може бути тільки у російській мові».Також він наголосив, що розфарбовані курячі яйця, на Великдень, потрібно називати крашанками або ж писанками. У жодному разі не можна говорити “яєчка”, оскільки це парні чоловічі статеві залози.

Нагадаємо,в цьому році Великдень православні християни відзначатимуть 16 квітня.

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