Перехідні свята або ще їх називають рухомі свята – це свята, дати яких змінюється кожного року відносно прийнятого календаря. Здебільшого це стосується християнських свят, частина з яких розраховуються за місячно-сонячним календарем.

В православному календарі є так звані дванадесяті свята – це великі церковні свята, яких всього дванадцять. Деякі з них не мають постійної дати, тобто є перехідними.

Які є дванадесяті свята

Різдво Христове – 7 січня;

Хрещення Господнє (Богоявлення, Водохреща) – 19 січня;

Стрітення Господнє – 15 лютого;

Благовіщення – 7 квітня;

Вхід Господній до Єрусалиму – неділя перед Великоднем (Вербна неділя) – перехідне;

Вознесіння Господнє – 40-й день після Великодня, четвер – перехідне;

День Святої Трійці (П’ятидесятниця, Зіслання Святого Духа) – 50-й день після Великодня, неділя – перехідне;

Преображення Господнє, також Спас – 19 серпня;

Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня;

Різдво Пресвятої Богородиці – 21 вересня;

Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня;

Уведення в храм Пресвятої Богородиці – 4 грудня.

Коли відзначають великі церковні перехідні свята у 2023 році

Найбільшим православним святом для вірян з нефіксованою датою є Великдень. 2023 року він припадає на 16 квітня.

За сім днів до Великодня Церква святкує Вербну неділю, яку ще називають Входом Господнім до Єрусалима. 2023 року вона припадає на 9 квітня.

2023 року Вознесіння віряни святкуватимуть 25 травня.

А ось свято Трійці (П’ятидесятниця) припадає 2023 року на 4 червня.

У православних християн Великий піст 2023 року триватиме від 27 лютого до 15 квітня.

Як вирахувати самостійно дату Великодня

Щоб це зробити, потрібно взяти до уваги місячний календар. Потім дізнатися дату, коли була перша повня після весняного рівнодення, яке завжди припадає на 21 березня. Далі відрахувати тиждень після повного місяця – це і буде дата, коли віряни святкують Великдень.

2023 року перша повня після весняного рівнодення припадає на 6 квітня. Через тиждень після цього буде 13 квітня, але це четвер. А ми знаємо, що Великдень завжди святкується в неділю. Саме тому 2023 року Великдень буде 16 квітня.

Варто звернути увагу – якщо цей день збігається зі святкуванням єврейського свята Песах, то Великдень традиційно переносять ще на один тиждень вперед.

Джерело: ТСН

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