Коли вихідні та свята у квітні – з’явився календар на місяць

Які свята у квітні 2023 року чекають на українців. Скільки вихідних та робочих днів буде у місяці і чи будемо додатково відпочивати на Великдень.

Про це розповідає НСН.

Чи будуть на Великдень додаткові вихідні

За статею 73 Кодексу законів про працю, наступний понеділок після святкування Великодня має бути вихідним днем, однак в країні триває воєнний стан. Його продовжили до 18 травня.

У зв’язку з цим додаткові дні для відпочинку на державні свята скасовуються. Не стане винятком і Великдень, тобто вихідним понеділок 17 квітня не буде.

Скільки вихідних нас чекає у квітні

Всього у квітні 30 календарних днів, з яких цьогоріч 10 будуть вихідними і 20 – робочими.

Відпочивати будемо традиційно в суботу та неділю: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 числа.

Які свята у квітні

1 квітня – День сміху

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги; День геолога

4 квітня – Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-майстра

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці; Всесвітній день здоров’я

8 квітня – Міжнародний день циганів

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів

12 квітня – День працівникiв ракетно-космічної галузі України; Вcесвітній день авіації і космонавтики

15 квітня – День кримінального розшуку; День довкілля

16 квітня – Великдень

17 квітня – День пожежної охорони

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць; День пам’ятників історії тa культури

23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права; Всеукраїнський день психолога

26 квітня – Міжнародний день секретаря; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

29 квітня – Міжнародний день танцю

Джерело: РБК-Україна

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