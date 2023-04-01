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Україна
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Економіка
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Найближчим часом зростуть ціни на низку продуктів в України

Журналіст
Найближчим часом зростуть ціни на низку продуктів в України
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Напередодні Великодня зростуть ціни на деякі продукти. Українці почнуть активніше купувати м’ясо, що спровокує зміну цін

Уже найближчим часом ціни на низку продуктів в Україні піднімуться. Головний стрибок прогнозується перед великодніми святами.

Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало, повідомляє НСН.

Водночас, вона зазначила, що в країні планомірно зростає вартість овочів. Фахівець пов’язала це з постом перед Великоднем і вказала, що овочі злетіли в ціні на 7-10%.

“Овочі подорожчають на тлі сезонного чинника і Великого посту – внаслідок підвищеного попиту на них”, – сказала Сало

Найближчим часом зростуть ціни на низку продуктів в України

Найближчим часом зростуть ціни на низку продуктів в України

Ціни на низку овочів в Україні:

  • капуста білокачанна – 25,39 грн/кг
  • картопля – 10,45 грн/кг
  • цибуля – 57,88 грн/кг
  • морква – 46,15 грн/кг.

Її колега провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталя Копитець вказала, що зросла і вартість м’яса. При цьому продукт дорожчає з нового року.

“Яловичина – гуляш і ребра, а також свинина – лопатка і ошийок – подорожчали з початку 2023 року на 1-3%. Курятина – гомілка і стегна – з початку 2023 року стала дорожчою на 5-10%”, – зазначила експертка.

Вона зазначила, що це не межа і напередодні Великодня українці почнуть активніше купувати м’ясо, що спровокує зростання цін у межах 5-7%.

Яйця напередодні великодніх свят, на думку фахівців, подорожчають ще на 5-7%.

Новини України: В Україні зростуть ціни на продукти перед Великоднем – що купити заздалегідь

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