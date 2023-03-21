В Україні зростуть ціни на продукти перед Великоднем – що купити заздалегідь

В Україні перед Великоднем, який цьогоріч святкують 16-го квітня, зростуть ціни на продукти. Це пов’язано із сезонними та економічними чинниками, а ще й з традиційним подорожчанням перед святом
Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі “Сніданку з 1+1”, повідомляє НСН
Які продукти зростуть у ціні
Експерти радять заздалегідь скупитися деякими продуктами, поки це вигідніше.
Зазвичай до Великодня подорожчають яйця та м’ясо. У попередні роки напередодні свята деякі продуктові позиції коштували на 50 або й на 100% дорожче. Але тепер зростання буде не таким значним, бо ціни й так зараз надто високі.
В Україні зростуть ціни на продукти перед Великоднем
“Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання завищити ціни. Але не буде ніхто сьогодні платити 150 грн за десяток яєць чи 200 грн/кг помідорів. Бо немає таких грошей у людей”, – каже Олег Пендзин.
Загалом на початку квітня подорожчання продуктів все ж буде на рівні 10-15%. У ціні зростуть молочні продукції, масло та яйця.
Голова Української аграрної асамблеї Олександр Гапон додав, що ціни зростатимуть й на імпортні товари. Тому експерт радить запастися заздалегідь продуктами на Великдень.
Які зараз ціни
За даними сайту Мінфін, ціна на молочну продукцію, м’ясо та яйця зараз такі:
- Молоко Простоквашино 1% (900 мл) – 37,17 грн;
- Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) – 40,13 грн;
- Яйця курячі (С1 10 шт) – 71,60 грн;
- Яйця перепелині (20 шт) – 66,33 грн;
- Курятина філе – 137,93 грн/кг;
- Свинина грудинка – 171,38 грн/кг;
- Свинячі ребра – 165,84 грн/кг;
- Шашлик зі свинини – 183,33 грн/кг;
- Сало домашнє – 189,00 грн/кг.
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