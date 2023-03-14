Коли українці святкуватимуть Великдень 2023 та чи будуть довгі вихідні

Цьогоріч українці будуть святкувати Великдень 16 квітня за православним та 9 квітня за католицьким календарями

Найбільше православне свято Великдень цьогоріч припадає на квітень. Згідно з різницею в обрахунках, католики святкуватимуть його 9 квітня, православні ж – 16 квітня.

Про це розповідає НСН з посиланням на Главком.

Великдень 2023 – коли святкуватимемо

Дата Великодня перехідна, вона рахується від дати першого повного місяця після дня весняного рівнодення і починається Великим постом, який триває сім тижнів. Це — один з найдовших постів, під час якого віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження. Цього року Великий піст триватиме від 27 лютого до 15 квітня. Зазвичай дати Великодня католиків і православних різняться на тиждень-два, а усе через те, православна Церква святкує всі свята за юліанським календарем, у той час як католики – за григоріанським.

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, наступний після Великодня понеділок має бути вихідним днем. Проте 19 лютого в країні продовжили воєнний стан до 18 травня. Тому відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідного в понеділок 17 квітня не буде.

Як відомо, минулого року найбільші з християнських церков, представлених в Україні, почали роздумувати про можливість переходу на сучасний григоріанський календар. ПЦУ і УГКЦ кілька століть жили і відзначали свята за старим юліанським календарем, який відстає від сучасного на 13 днів. Нещодавно обоє заявили, що планують встановити єдиний календар, згідно з яким в Україні святкуватимуть церковні свята в один день православні і західного, і східного обрядів.

Рішення про перехід на Григоріанський календар УГКЦ уже ухвалила. Там 1 вересня 2023 року почнеться новий церковний рік за новим календарем. Рішення про перехід ПЦУ буде обговорюватися в травні на Архієрейському соборі і якщо його схвалять, то церква також перейде на новий календар 1 вересня.

Однак дата Великодня вираховується за місячним календарем і не пов’язана зі звичним для нас. Католики і православні відзначають Великдень в різні дати, оскільки користуються різною методикою обчислення дати свята. Навіть при переході на сучасний календар ПЦУ, швидше за все, залишить стару методику обчислення свята.

Таким чином, якщо реформа календаря буде схвалена, то Великдень і пов’язані з ним дати будуть єдиними святами, які українські православні відзначатимуть окремо від католиків.

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