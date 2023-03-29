Перед Великоднем військовий закликав не передавати на фронт тонни їжі

Напередодні Великодня один з військових звернувся до українців з проханням не передавати на фронт велику кількість домашньої їжі.

А якщо виникне бажання це зробити, спочатку краще дізнатися реальні потреби чи побажання військових.

Про це він написав у своєму дописі на Фейсбук, передає НСН.

Вже за декілька тижнів Україна буде святкувати Великдень. Що це значить? А це значить, що на фронт поїдуть сотні, тисячі коробок з Пасочками, яйцями, варениками, ковбасами і солодощами. Я Вас дуже прошу не витрачайте свій час і гроші даремно!, пише військовий Олексій Коновалець.

Головна причина – зберігати домашню їжу без холодильника тривалий час, у польових умовах – неможливо. Вона швидко псується і військовим стає вкрай ніяково, що людські старання, час і гроші йдуть на смітник.

Дорогі волонтери, наші рідні – якщо ви передаєте їжу ЗСУ, то впевніться, що вона дійсно потрібна. Ми не голодуємо. Так, нам хочеться смачненького і домашнього, але не в такій кількості. Запитайте у військових, може ті гроші, які ви витратите на готування смаколиків – буде ефективніше передати на підрозділ чи просто задонатити “Повернись Живим”, Притулі, Госпітальєрам чи інш. Бо “викидати на смітник” ваші старання, час і гроші дуже не хочеться, а фізично з’їсти – це не можливо!, додав він.

Також Коновалець розповів, як на минулий Великдень їхньому підрозділу відправили стільки посилок із святковою іжею, що військові були вимушені роздавати продукти іншим підрозділам, віддавати біженцям, роздавати проїжджаючим через блокпост. Але кожен раз, коли вони когось пригощали – їх пригощали у відповідь. Бо виявлялось, що у всіх військових нереальна кількість “пасочок”, і ніхто не знав, куди їх дівати.

Для підтвердження своїх слів Коновалець показав фотографію смачних домашніх вареників через тиждень після зберігання без холодильника.

В цьому питанні його підтримали й інші військовослужбовці. Ось, наприклад, допис від Олексія Кушнєра:

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