Що покласти у великодній кошик: кожен продукт має символічне значення

У великодній кошик кладуть традиційні продукти, кожен з яких має символічне значення. Обов’язково у ньому має бути паска, писанки та крашанки, сир, грудочка масла, кільце ковбаски, шинка, хрін і сіль.

Про те, що символізує кожен продукт, розповість НСН.

Паска: символ Воскресіння та Небесного царства. Випікання паски – важливий етап підготовки до свята. Більшість ґаздинь має свій власний «обкатаний» рецепт, який вони тримають у таємниці. Готувати тісто для паски слід лише з гарним настроєм і позитивними думками.

Яйце – один з найголовніших символів Великодня, який символізує нове життя та відродження.

Молоко, сир, масло: продукти, подаровані природою, символи любові й піклування. Мати годує свою дитину, віддаючи їй свою турботу, тож молоко – і все з нього приготоване – символізує ніжність і жертовність.

Шинка або ковбаса: символізують жеpтовне ягня, що його закoлов батько після повернення блудного сина додому. Це символ душевної радості, щасливого сімейного життя та поповнення сім’ї.

Хрін: робить людину міцнішою. У народі кажуть, що він відганяє нечисту силу. Колись цілий корінець хрону клали у кошик, щоб продовжити дітородну функцію чоловіка.

Сіль: символ заможності. В Біблії сіль символізує зв’язок між Богом та його народом. Це той продукт, що в невеличкій кількості додає смаку іншим харчам. А ще її вважали оберегом: адже й у дорогу брали дрібку солі, і шановного гостя зустрічають із хлібом-сіллю.

Окрім зазначеного, до великоднього кошика кладуть ще городню зелень, сало, мак і пшоно, пиріжки з капустою чи печінкою.

Що неможна класти до великоднього кошика

За церковними правилами не дозволено класти до великоднього кошика алкогольні напої. Однак у цьому правилі є виняток — червоне церковне вино, яке символізує кров Христа. Проте в кожному храмі можуть бути свої порядки, тому варто заздалегідь дізнатися про них.

Також до великодього кошика не кладуть:

кров’яну ковбасу;

коштовності, прикраси, гаманець, ключі, гроші та інші матеріальні цінності;

заборонені гострі предмети, наприклад, ніж.

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