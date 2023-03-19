Три легкі салати без майонезу від Клопотенка – смачне меню на Великдень

НСН пропонує три легкі салати без майонезу за рецептами Євгена Клопотенка, які можна просто і швидко приготувати.
Звісно, традиційними стравами на Великдень в Україні є фарбовані яйця і паски, а також м’ясні блюда, але і салати не завадять, щоб зайвий раз не перевантажити шлунок.
Салат Цезар з куркою і томатами
Салат Цезар, ймовірно, самий популярний у світі. Його подають у безлічі ресторанів та кафе, і майже завжди його можна знайти навіть у супермаркетах.
Ми звикли бачити у складі курку, лосось чи навіть креветки, та не всі знають, що у класичному варіанті салат Цезар подається лише з листям хрусткого салату ромен, сухариками та заправкою з анчоусів та жовтка. Звичні ж нам додатки з’явилися набагато пізніше. Але всі версії страви мають право на існування, особливо якщо вони так чудово смакують. Тому приготуймо салат Цезар з куркою і томатами, але соус для нього візьмемо з оригінального рецепта.
Інгредієнти
Для салату:
- 150 г курячого філе
- 150 г міксу салатного листя
- 80 г томатів чері
- 2 шматки білого хліба
- 20 г сиру пармезан
- 1-2 дрібки паприки
- сіль до смаку
Для соусу:
- 8 анчоусів
- 1 ч. л. американської гірчиці
- 30 мл оливкової олії
- 2 ст. л. пармезану
- 1 ст. л. вустерського соусу
- 2 зубчики часнику
- 1 яєчний жовток
Покроковий рецепт
Крок 1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Зачистьте 150 г курячого філе від жиру та плівок і поріжте брусочками завтовшки не більше 5 мм. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього шматочки курячого філе. Посоліть до смаку, додайте 1-2 дрібки паприки. За бажанням використовуйте копчену паприку. Зріжте скоринку з 2-х шматочків білого хліба та наріжте великими кубиками. Викладіть на деко разом з куркою. Поставте запікатися на 10 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. За необхідності можете трохи збільшити час приготування, але будьте уважні, курка не повинна бути сухою. Готові шматочки курки та хліба дістаньте з духовки та дайте їм охолонути до кімнатної температури.
Крок 2. Приготуйте заправку салату. Подрібніть ножем 8 анчоусів. Якщо вони дуже солоні, зменште їх кількість до 5 штук. Викладіть у миску та додайте 2 ст. л. натертого пармезану, 1 ст. л. вустерського соусу та 1 ч. л. американської гірчиці. Вичавіть 2 зубчики часнику та додайте яєчний жовток. Тонкою цівкою вливайте 30 мл оливкової олії та перемішуйте віничком до однорідності.
Крок 3. У салатник або тарілку викладіть 150 г листя салату. Використовуйте або мікс салатів, або ромен та айсберг. Додайте шматочки курки та сухарики, які вже остигли. Помийте 80 г томатів чері та розріжте навпіл, додайте до салату.
Крок 4. Заправте салат соусом і добре перемішайте. За бажанням можете посипати відразу тертим сиром пармезан або зробити це порційно в кожну тарілку.
Вінегрет з новим акцентом
Рецептів вінегрету існує безліч. Є варіанти з квасолею, свіжою та квашеною капустою, авокадо і навіть рибою. Ми з вами вже готували і вінегрет із запечених овочів. Але цей рецепт буде відрізнятися від класичного – тут поєднані традиційні для цього салату овочі з найніжнішим м’яким козячим сиром.
Інгредієнти
- 2 середніх буряки
- 2 невеликі моркви
- 2 невеликі солоні огірки
- ½ червоної цибулі
- 100 г м’якого козячого сиру
- 2-3 середні картоплини
- 3-4 ст. л. ароматної рослинної олії
- 3-4 гілочки петрушки
- сіль і перець до смаку
Покроковий рецепт
- Добре помийте 2 буряка, 2 моркви, 2-3 картоплини. Загорніть у фольгу, зробіть проколи у декількох місцях і запікайте при температурі 180 градусів до готовності.
- Наші овочі мають охолонути. Тож вийміть їх із духовки, акуратно, щоб не обпекти пальці, розгорніть фольгу і дайте трохи часу, щоб вичахнули.
- Очистіть готові овочі, наріжте досить великими кубиками. Намагайтеся, щоб розмір кубиків був приблизно однаковим, так смак вінегрету буде більш збалансованим.
- Наріжте 2 солоних огірки приблизно такими ж кубиками, як і інші овочі. А половинку червоної цибулини – тонкими півкільцями.
- Змішайте в мисці готові інгредієнти, додайте 3-4 ст. л. ароматної рослинної олії, посоліть і поперчіть до смаку і відправте в холодильник на 30 хвилин, щоб вінегрет настоявся.
- І нарешті черга нашого смачного додатку. Подрібніть 100 г козячого сиру і додайте у вінегрет уже при подачі. Притрусіть дрібно посіченим листям 3-4 гілочок петрушки. Перемішайте. Все! Найніжніший вінегрет готовий. Смачного.
Традиційний рецепт грецького салату
Гарний, соковитий та ароматний грецький салат, мабуть, найпопулярніший із усіх овочевих салатів. А люблять його за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.
Традиційний грецький салат готують із 7 інгредієнтів: огірків, томатів, зеленого солодкого перцю, червоної цибулі, оливок, заправляють оливковою олією та завжди зверху викладають цілий кусок сиру фета, а не нарізають шматочками. Щоправда, якщо подають салат порційно. Якщо готують на загальний стіл, фету ріжуть великими кубиками. Це класичне поєднання продуктів чудово та відмінно підійде до м’ясних та рибних страв.
Інгредієнти
- 200 г томатів чері або 2 томати
- 1 великий огірок
- 1 солодкий перець
- ½ червоної цибулі
- 50 г оливок без кісточок
- 200 г сиру фета
- 1-2 ч. л. орегано
- 3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- сіль до смаку
Покроковий рецепт
- Візьміть глибоку миску або салатницю. Всі інгредієнти салату нарізайте та одразу перекладайте в неї. Якщо готуєте салат взимку, використовуйте томати чері, вони все ж таки смачніші та ароматніші за тепличні. У сезон овочів використовуйте будь-які томати, головне – м’ясистих сортів. Візьміть 200 г томатів чері або 2 середні томати. Перші помийте та розріжте навпіл. Якщо використовуєте звичайні томати, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та наріжте середніми кубиками. Перекладіть у миску.
- Огірок помийте, розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями товщиною 0,5 см. Якщо потрібно, очистьте шкірку огірка. Перекладіть у миску до томатів.
- Солодкий перець помийте, розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння, а потім наріжте кубиком приблизно такого розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не чері. У традиційному рецепті грецького салату використовується зелений солодкий перець, але можна замінити його червоним, помаранчевим або жовтим. Нарізаний перець перекладіть у миску.
- Половину червоної цибулі наріжте або півкільцями, або пір’ям. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів салату.
- Якщо готуєте грецький салат у порційних тарілках, шматок фети покладіть зверху на овочі. Потім кожен, хто куштуватиме страву, сам наріже сир так, як йому заманеться. Якщо готуєте грецький салат на загальний стіл, 200 г сиру фети наріжте великим кубиком. Але додайте в миску в останню чергу.
- До всіх овочів додайте 50 г оливок без кісточок.
- Посипте салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
- Заправте 3-4 ст. л. оливкової олії. Акуратно перемішайте, використовуючи дві ложки.
- Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки фети залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через цей інгредієнт овочі почнуть пускати сік. Пам’ятайте, що й фета, і оливки – солоні, тому спочатку спробуйте салат, а потім додавайте сіль.
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