Три легкі салати без майонезу від Клопотенка – смачне меню на Великдень

НСН пропонує три легкі салати без майонезу за рецептами Євгена Клопотенка, які можна просто і швидко приготувати.

Звісно, традиційними стравами на Великдень в Україні є фарбовані яйця і паски, а також м’ясні блюда, але і салати не завадять, щоб зайвий раз не перевантажити шлунок.

Салат Цезар з куркою і томатами

Салат Цезар, ймовірно, самий популярний у світі. Його подають у безлічі ресторанів та кафе, і майже завжди його можна знайти навіть у супермаркетах.

Ми звикли бачити у складі курку, лосось чи навіть креветки, та не всі знають, що у класичному варіанті салат Цезар подається лише з листям хрусткого салату ромен, сухариками та заправкою з анчоусів та жовтка. Звичні ж нам додатки з’явилися набагато пізніше. Але всі версії страви мають право на існування, особливо якщо вони так чудово смакують. Тому приготуймо салат Цезар з куркою і томатами, але соус для нього візьмемо з оригінального рецепта.

Інгредієнти

Для салату:

150 г курячого філе

150 г міксу салатного листя

80 г томатів чері

2 шматки білого хліба

20 г сиру пармезан

1-2 дрібки паприки

сіль до смаку

Для соусу:

8 анчоусів

1 ч. л. американської гірчиці

30 мл оливкової олії

2 ст. л. пармезану

1 ст. л. вустерського соусу

2 зубчики часнику

1 яєчний жовток

Покроковий рецепт

Крок 1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Зачистьте 150 г курячого філе від жиру та плівок і поріжте брусочками завтовшки не більше 5 мм. Деко застеліть пергаментним папером і викладіть на нього шматочки курячого філе. Посоліть до смаку, додайте 1-2 дрібки паприки. За бажанням використовуйте копчену паприку. Зріжте скоринку з 2-х шматочків білого хліба та наріжте великими кубиками. Викладіть на деко разом з куркою. Поставте запікатися на 10 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. За необхідності можете трохи збільшити час приготування, але будьте уважні, курка не повинна бути сухою. Готові шматочки курки та хліба дістаньте з духовки та дайте їм охолонути до кімнатної температури.

Крок 2. Приготуйте заправку салату. Подрібніть ножем 8 анчоусів. Якщо вони дуже солоні, зменште їх кількість до 5 штук. Викладіть у миску та додайте 2 ст. л. натертого пармезану, 1 ст. л. вустерського соусу та 1 ч. л. американської гірчиці. Вичавіть 2 зубчики часнику та додайте яєчний жовток. Тонкою цівкою вливайте 30 мл оливкової олії та перемішуйте віничком до однорідності.

Крок 3. У салатник або тарілку викладіть 150 г листя салату. Використовуйте або мікс салатів, або ромен та айсберг. Додайте шматочки курки та сухарики, які вже остигли. Помийте 80 г томатів чері та розріжте навпіл, додайте до салату.

Крок 4. Заправте салат соусом і добре перемішайте. За бажанням можете посипати відразу тертим сиром пармезан або зробити це порційно в кожну тарілку.

Вінегрет з новим акцентом

Рецептів вінегрету існує безліч. Є варіанти з квасолею, свіжою та квашеною капустою, авокадо і навіть рибою. Ми з вами вже готували і вінегрет із запечених овочів. Але цей рецепт буде відрізнятися від класичного – тут поєднані традиційні для цього салату овочі з найніжнішим м’яким козячим сиром.

Інгредієнти

2 середніх буряки

2 невеликі моркви

2 невеликі солоні огірки

½ червоної цибулі

100 г м’якого козячого сиру

2-3 середні картоплини

3-4 ст. л. ароматної рослинної олії

3-4 гілочки петрушки

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт

Добре помийте 2 буряка, 2 моркви, 2-3 картоплини. Загорніть у фольгу, зробіть проколи у декількох місцях і запікайте при температурі 180 градусів до готовності. Наші овочі мають охолонути. Тож вийміть їх із духовки, акуратно, щоб не обпекти пальці, розгорніть фольгу і дайте трохи часу, щоб вичахнули. Очистіть готові овочі, наріжте досить великими кубиками. Намагайтеся, щоб розмір кубиків був приблизно однаковим, так смак вінегрету буде більш збалансованим. Наріжте 2 солоних огірки приблизно такими ж кубиками, як і інші овочі. А половинку червоної цибулини – тонкими півкільцями. Змішайте в мисці готові інгредієнти, додайте 3-4 ст. л. ароматної рослинної олії, посоліть і поперчіть до смаку і відправте в холодильник на 30 хвилин, щоб вінегрет настоявся. І нарешті черга нашого смачного додатку. Подрібніть 100 г козячого сиру і додайте у вінегрет уже при подачі. Притрусіть дрібно посіченим листям 3-4 гілочок петрушки. Перемішайте. Все! Найніжніший вінегрет готовий. Смачного.

Традиційний рецепт грецького салату

Гарний, соковитий та ароматний грецький салат, мабуть, найпопулярніший із усіх овочевих салатів. А люблять його за ідеальне поєднання інгредієнтів, насичений смак та швидкість приготування.

Традиційний грецький салат готують із 7 інгредієнтів: огірків, томатів, зеленого солодкого перцю, червоної цибулі, оливок, заправляють оливковою олією та завжди зверху викладають цілий кусок сиру фета, а не нарізають шматочками. Щоправда, якщо подають салат порційно. Якщо готують на загальний стіл, фету ріжуть великими кубиками. Це класичне поєднання продуктів чудово та відмінно підійде до м’ясних та рибних страв.

Інгредієнти

200 г томатів чері або 2 томати

1 великий огірок

1 солодкий перець

½ червоної цибулі

50 г оливок без кісточок

200 г сиру фета

1-2 ч. л. орегано

3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

сіль до смаку

Покроковий рецепт

Візьміть глибоку миску або салатницю. Всі інгредієнти салату нарізайте та одразу перекладайте в неї. Якщо готуєте салат взимку, використовуйте томати чері, вони все ж таки смачніші та ароматніші за тепличні. У сезон овочів використовуйте будь-які томати, головне – м’ясистих сортів. Візьміть 200 г томатів чері або 2 середні томати. Перші помийте та розріжте навпіл. Якщо використовуєте звичайні томати, розріжте навпіл, виріжте плодоніжку та наріжте середніми кубиками. Перекладіть у миску. Огірок помийте, розріжте навпіл, а потім наріжте кожну половинку півкільцями товщиною 0,5 см. Якщо потрібно, очистьте шкірку огірка. Перекладіть у миску до томатів. Солодкий перець помийте, розріжте навпіл, видаліть плодоніжку та насіння, а потім наріжте кубиком приблизно такого розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не чері. У традиційному рецепті грецького салату використовується зелений солодкий перець, але можна замінити його червоним, помаранчевим або жовтим. Нарізаний перець перекладіть у миску. Половину червоної цибулі наріжте або півкільцями, або пір’ям. Також перекладіть у миску до всіх інгредієнтів салату. Якщо готуєте грецький салат у порційних тарілках, шматок фети покладіть зверху на овочі. Потім кожен, хто куштуватиме страву, сам наріже сир так, як йому заманеться. Якщо готуєте грецький салат на загальний стіл, 200 г сиру фети наріжте великим кубиком. Але додайте в миску в останню чергу. До всіх овочів додайте 50 г оливок без кісточок. Посипте салат 1-2 ч. л. сухого орегано. Заправте 3-4 ст. л. оливкової олії. Акуратно перемішайте, використовуючи дві ложки. Додайте в миску нарізану кубиками фету. Акуратно перемішайте, щоб шматочки фети залишилися цілими. Соліть салат в останню чергу, оскільки через цей інгредієнт овочі почнуть пускати сік. Пам’ятайте, що й фета, і оливки – солоні, тому спочатку спробуйте салат, а потім додавайте сіль.

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