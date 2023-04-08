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Права покупців – за що не потрібно платити в супермаркетах

Журналіст
Права покупців – за що не потрібно платити в супермаркетах
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В українських супермаркетах та магазинах часто порушуються права покупців. Як обманюють українців і за що не потрібно платити

Права покупців часто порушуються.  Загалом продавці вимагають заплатити за розбиті товари, але для цього їм спочатку потрібно довести провину покупця у суді.

Про це повідомили на сторінці Держспоживслужби у Facebook, інформує НСН.

Не платіть за товар

Експерти кажуть, якщо ви випадково розбили товар, то не поспішайте за нього платити, адже законодавство на стороні споживачів.

Як порушуються права покупців

Права покупців – за що не потрібно платити в супермаркетах

Зокрема, ризики випадкового знищення та псування майна несуть виключно власники магазину (якщо інше не встановлено договором чи законом). Ця норма прописана у ст. 323 Цивільного кодексу України. Покупець у супермаркеті – це не власник товару, допоки не заплатить за нього на касі.

Також у законі про захист прав споживачів (ст. 17, п. 2) прописано, що продавець зобов’язаний сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та формах її оплати. За цією ж нормою забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості.

Що робити

“Якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спочатку довести у суді “, – йдеться у повідомленні

Важливо пам’ятати – нічого на місці не оплачується, а тільки фіксується. Поясніть, що ви відмовляєтеся платити і це буде здійснено лише на підставі судового рішення (якщо буде доведено вашу вину).

Якщо охорона магазину переходить до більш рішучих дій і взагалі не випускає вас з приміщення, слід згадати ще й про пункти 1, 4 і 5 статті 19 Закону України “Про захист прав споживачів”, в яких йдеться про заборону нечесної підприємницької практики та агресивної діяльності.

Однак, якщо в магазині триває тиск на покупця із вимогою сплатити товар, потрібно викликати поліцію.

Відшкодування коштів за пошкоджений/знищений товар здійснюється виключно в судовому порядку. Вже в суді магазин повинен буде довести, що ви зробили це навмисно.

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