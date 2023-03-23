Мережа супермаркетів “Сільпо” планує відкрити перші магазини в Польщі

Компанія “Сільпо” шукає локації, де могла б відкрити свої перші магазини в Польщі

Один з лідерів українського ринку продовольчого ритейлу Fozzy Group шукає можливості розвивати свою мережу супермаркетів “Сільпо” у Польщі.

Компанія шукає локації, де могла б відкрити свої перші магазини в Польщі. Про це розповідає НСН

Зазначається, що у Польщі існує дефіцит якісних площ, які б задовольнили керівництво української групи. Тому компанією розглядаються не тільки приміщення для оренди, а й придбання діючих мереж у відповідному форматі чи викуп окремих приміщень у мереж гіпер- і супермаркетів, що працюють на польському ринку.

“Останніми місяцями торгова мережа “Сільпо” почала досліджувати ринок роздрібної торгівлі Польщі. До повномасштабного російського вторгнення ми вивчали найкращі практики роздрібної торгівлі FMCG товарами у США, Великобританії, Китаї, Іспанії, Франції та інших країнах ЄС. І ми продовжуємо це робити в Польщі”, — зазначили в прес-службі Fozzy Group.

Мережа “Сільпо” планує відкрити перші магазини в Польщі

У мережі також підкреслюють, що багато українців знайшли сьогодні притулок в ЄС, зокрема в Польщі, і коли вони повернуться, їхні очікування щодо продуктового магазину можуть змінитися.

“Тому “Сільпо” має розвиватися, щоб незалежно від війни пропонувати найкращий сервіс. Досліджуючи польський ринок, ми виявили, що польські експерти з роздрібної торгівлі зацікавлені в досить унікальній ціннісній пропозиції “Сільпо”. Ми налагодили чудову співпрацю, наприклад, з польськими пивоварнями, фермерами та шеф-кухарями. Тому було корисно поділитися досвідом і вивчити спільні можливості для розвитку”, — додали в прес-службі ритейлера.

“Сільпо” повинне буде адаптувати свій асортимент під польського споживача та пропонувати привабливі ціни. Вже в найближчому часі мережа повинна буде почати генерувати багатомільярдні доходи, щоб мати можливість конкурувати з іншими ритейлерами. Вже сьогодні роздрібні мережі Польщі з виручкою нижче 10 мільярдів злотих з кожним роком мають дедалі більше проблем із дискаунтерами, які панують на ринку.

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