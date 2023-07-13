Прожитковий мінімум в Україні, до якого прив’язана більшість соціальних виплат, у тому числі мінімальна пенсія, зазвичай підвищують двічі на рік. Чи будуть ще до кінця року підвищувати виплати

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 Канал.

Чи буде підвищення пенсій до кінця року

В Україні мінімальна пенсія за віком встановлюється у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, за наявності необхідного страхового стажу.

Прожитковий мінімум, до якого, до речі, прив’язані більшість соціальних виплат, раніше підвищували двічі на рік: з 1 липня та 1 грудня. Однак у бюджеті на 2023 рік підвищень не передбачено.

Зверніть увагу! У 2023 році прожитковий мінімум на дітей віком від 6 до 18 років складає 2 833 гривень, для працездатних осіб – 2 684 гривень, для осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривень.

У розмові з 24 Каналом Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики, розповів, що прожитковий мінімум для непрацюючих осіб – це і є мінімальна пенсія в Україні. Вона, як була з початку року на рівні майже 2 100 гривень, так і залишатиметься до кінця 2023 року. Підвищення урядом не передбачається.

Пенсія в Україні – чи буде підвищення виплат до кінця 2023 року

Уряд завжди закон про бюджет закладав 4 рази. Тобто поквартально змінювався розмір прожиткового мінімум у бік його збільшення. Але зараз через війну та викликану нею економічну ситуацію в країні такої можливості у держави немає.

Експерт каже, що попри це у березні цьогоріч проводилася велика індексація виплат, але не усім. Решті мали виплатити кошти цього місяця. Це передбачалося для колишніх держслужбовців, чорнобильців, науковців та інших пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Як відомо, у березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. Для розрахунку була взята основа пенсії, без додаткових надбавок. Середній розмір доплат становив від 100 до 1 500 гривень.

Привілейовані пенсіонери

За словами Андрія Павловського, в Україні досі залишаються окремі категорії пенсіонерів, які привілейовані. А це колишні судді, прокурори та працівники правоохоронних органів. Їхні пенсійні виплати у рази вищі, ніж у звичайних громадян.

“В середньому суддя отримує пенсійну виплату, яку називають довічним утриманням, на рівні 96,5 тисяч гривень. Прокурори отримують понад 20 тисяч гривень, а поліцейські – понад 12 тисяч гривень пенсії”, -– каже співрозмовник.

Він додає, що уряду давно потрібно розв’язати цю проблему. Не може бути так, що середній розмір пенсії в Україні на початку року становив 4 600 гривень, а якийсь екссуддя отримує пенсію у розмірі 96,5 тисяч гривень. Це у десятки разів більше.

Що там із пенсіями військових

Українські військові можуть вийти на заслужений відпочинок за вислугу років, по інвалідності. Крім того, сім’ї загиблих військових можуть отримувати пенсії за втратою годувальника.

За вислугу років

​Для цього військовим потрібно мати не менше ніж 25 років стажу. Цікаво, що вийти на пенсію можна й тоді, коли виповняється 45 років. Втім стаж повинен складати 25 років й більше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Розмір пенсії становить від 50% до 70% грошового забезпечення. Мінімальна пенсія за вислугу років не може становити менш як 3 854 гривні.

Пенсія по інвалідності

​Вона нараховується тоді, коли інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби. Також, якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання.

Її розмір складає: внаслідок інвалідності I групи – 100% грошового забезпечення, II групи – 80%, III групи – 60%.

Пенсії в разі втрати годувальника

Призначаються непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти. Її надають тоді, коли годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби.

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