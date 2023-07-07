Деяких українців можуть перевести на інший вид пенсії – ПФУ

Деякі громадяни в Україні мають право на різні види пенсій. Отримувати по дві виплати одночасно неможливо, але громадяни можуть перейти на інший вид пенсії, більш вигідний

Декого з українців можуть перевести на інший вид пенсії навіть без їхньої заяви.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України, повідомляє НСН.

До Пенсійного фонду звернулась одна з його підопічних. Жінка пише, що вже одного разу переходила на інший вид пенсії, а тепер воліла би перейти ще раз. Отже, вона цікавиться, чи є в неї таке право.

“Я вийшла на пенсію по інвалідності, потім перейшла на пенсію за віком. Чи можу я змінити вид пенсії ще раз: перейти з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника?” – цікавиться жінка.

Деяких українців можуть перевести на інший вид пенсії

У Пенсійному фонді їй відповіли, що вона має таке право. Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” такі випадки передбачені. Адже в Україні існує не один вид пенсій.

Крім найбільш поширеної пенсії – за віком, існують також пенсії по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, а також пенсії за вислугу років та пенсії, які отримують деякі громадяни відповідно до спецзаконів. Зокрема, до останніх належать науковці, держслужбовці та військові.

Перерахунок різних видів пенсій здійснюється в різні строки, і може так статися, що в якийсь момент пенсія за віком може виявитись вищою, ніж, наприклад пенсія по втраті годувальника, або пенсія, що була призначена за спецзаконом. У такому випадку, звісно, доцільніше перейти на інший вид пенсій.

“Якщо розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника буде вищим, ніж розмір отримуваної вами пенсії за віком, ви можете змінити вид пенсії”, – відповіли в ПФУ.

Крім того, якщо у громадянина, який виходив на пенсію за спецзаконом, після чергового перерахунку, пенсія за віком могла би бути вищою ніж та, яку він отримує, то його можуть перевести на інший вид пенсії навіть без його заяви.

Втім, кожен пенсіонер може особисто з’ясувати, на якій пенсії йому вигідніше залишатись. Для цього лише треба звернутись до найближчого сервісного центру ПФУ.

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