У ПФУ нагадали, хто може отримувати пенсію та соцдопомогу одночасно

У Пенсійному фонді України нагадали, хто може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу від держави одночасно

Як передає НСН, про це нагадала прес-служба ПФУ.

Так, українцям пояснили, що право на такі виплати мають люди, які мають інвалідність будь-якої групи з дитинства (встановлена ​​з 18 років). Ось тільки розмір виплат буде різним і залежатиме саме від групи.

Хто з українців може отримувати пенсію та соцдопомогу одночасно

Як зазначається, такі українці можуть, окрім належних їм соцвиплат, отримувати й інші види допомоги. Зокрема, пенсію щодо втрати годувальника за наявності права на неї.

При цьому особи з інвалідністю з дитинства отримують такі виплати:

особи з інвалідністю з дитинства І групи – 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік – 2093 грн)

особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80 % прожиткового мінімуму (1674,40 грн)

особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60 % прожиткового мінімуму (1255,80 грн)

на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% (1465,10 грн).

А ось для обчислення розміру пенсії у разі втрати годувальника необхідно обчислити розмір пенсії за віком померлого годувальника з огляду на його стаж та заробіток.

Зокрема, пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається у розмірі:

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