Пенсія через втрату годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні

Українцям підказали, куди звертатись, щоб оформити пенсію у зв’язку із втратою годувальника.

Як передає НСН, про це пише Соціалка у відповідь на запитання читачки.

Пенсія через втрату годувальника – куди звертатися для оформлення допомоги на дитину

«Маю інвалідність II групи та отримую пенсію по втраті годувальника. Зараз пенсію скасувала, бо довідка з МСЕК закінчилась. Хоча є закон, згідно з яким на дію воєнного стану довідки подовжуються. Чи законні дії Пенсійного фонду? Як добитися поновлення виплат без проходження МСЕК? Виїхала з окупованої території й проживаю в Польщі».

Для ухвалення рішення щодо продовження виплати пенсії потрібно надіслати відповідну заяву та пакет документів:

поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ в розділі «Заява на перерахунок пенсій» — «Продовження виплати» (при цьому заяву потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом).

Окрім заяви (у разі надсилання її звичайною поштою потрібно розрукувати та заповнити зразок), потрібно надати копії низки документів. Перелік можна знайти на social.com.ua

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