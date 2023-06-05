Хто має право на дострокову пенсію у разі скорочення з роботи – пояснили у ПФУ

Українці передпенсійного віку, яких скоротили з роботи, мають право на дострокову пенсію. Але вона призначається лише за певних умов

У Пенсійному фонді розповіли, хто має право отримати пенсію до досягнення 60 років у разі звільнення з роботи.

Проце розповідає НСН з посиланням на social.com.ua

Претендувати на достроковий вихід на пенсію можуть лише ті українці, які були звільнені з роботи за скороченням штату або через ліквідацію чи перепрофілювання підприємства, на якому вони працювали. У випадку звільнення за власним бажанням права на дострокову пенсію у них немає.

При цьому українцеві можуть дати дострокову пенсію у тому випадку, якщо:

на день звільнення йому залишається до досягнення пенсійного віку не більше ніж півтора року;

у нього є мінімальний страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком (у 2023 має бути не менше 30 років стажу);

він зареєструвався у Державній службі зайнятості упродовж 30 календарних днів із дати звільнення і протягом 7 календарних днів від моменту реєстрації йому не знайшли підходящої роботи.

Хто має право на дострокову пенсію у разі скорочення з роботи

Отже, якщо безробітний відповідає усім цим критеріям, то він може претендувати на дострокову пенсію.

Однак ці правила не діють для громадян, які були звільнені з державної служби. Так, у ПФУ дали відповідь на запитання українки, яку скоротили з державної служби.

“Чи має право працівник на достроковий вихід на пенсію за півтора року при скороченні згідно з п.1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу”?”, – поцікавилася жінка.

Їй відповіли, що на державних службовців, на жаль, це право не поширюється. Законом “Про державну службу” не передбачено зниження пенсійного віку працівникам цієї категорії.

“Пенсії за віком згідно із Законом України “Про державну службу” призначаються після досягнення 60-річного віку для жінок та 62-річного віку для чоловіків. Зниження пенсійного віку для призначення пенсій за нормами вказаного закону не передбачено”, – зазначено у відповіді.

Ще новини України: Хто з українців може вийти на пенсію у 50 років – важливо знати