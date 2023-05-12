Хто з українців може вийти на пенсію у 50 років – важливо знати

Частина українців може вийти на пенсію у 50 років за умови наявності щонайменше 15 років стажу. Йдеться про матерів тяжко хворих дітей (яким не встановлено інвалідність) до шестирічного віку.

Про це інформує НСН з посиланням на Обозреватель.

Як зазначають у ПФУ, визначення терміну “тяжко хвора дитина, якій не встановлена інвалідність” надано у ст. 1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

До таких дітей відносяться діти, яким не встановлена інвалідність, хворі на важке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідке орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу ( хронічне захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, паліативної допомоги.

Хто ще має право отримати пенсію раніше

Багатодітні українці вже майже рік мають право виходити на пенсію до досягнення пенсійного віку (60 років для жінок та 65 років для чоловіків). При цьому правила для матерів та батьків різняться.

Такі норми прописані в законі 2040-IX, який набув чинності з квітня 2022 року. Документ розширив список українців, які можуть вийти на пенсію достроково, включивши до нього багатодітних батьків, нагадали у Мінреінтеграції.

Так, жінки з п’ятьма та більше дітьми можуть вийти на пенсію у 50 років. Є умова і за кількістю страхового стажу – він має становити щонайменше 15 років.

Чоловіки з п’ятьма і більше дітьми мають право на дострокову пенсію лише в тому випадку, якщо у дітей немає матері або мати цих дітей не скористалася своїм правом. При цьому вимоги до віку та страхового стажу вищі: багатодітний батько для виходу на пенсію має досягти 55 років та мати не менше 20 років стажу.

Крім багатодітних батьків, право на достроковий вихід на пенсію також мають матері та батьки осіб з інвалідністю з дитинства. У такому разі вимоги до віку та стажу аналогічні тим, що висуваються до багатодітних батьків.

Як оформити дострокову пенсію

Заяву до Пенсійного фонду можна подавати не раніше, ніж за місяць до досягнення встановленого віку (50 років для жінок та 60 для чоловіків), але при цьому не пізніше ніж через три місяці після дня народження. Якщо подати заяву за місяць, то виплати розпочнуться прямо з дня досягнення встановленого віку. Знадобляться такі документи:

документ, що засвідчує особу;

документ, що засвідчує страховий стаж;

свідоцтва про народження дітей або їх паспорт.

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