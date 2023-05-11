Вакцинація дітей – який мінімальний інтервал між щепленнями повинен бути

В Україні вакцинація дітей відбувається за Національним календарем щеплень, де вказано графік їх проведення. Через війну є багато випадків, коли діти не отримують щеплення у відповідний період. Який мінімальний інтервал між щепленнями повинен бути

Через війну більшає випадків, коли діти не отримали щеплення у відповідний термін. Або взагалі не мають обов’язкових щеплень. Коли у батьків з’являється можливість, вони прагнуть надолужити Календар. Але важливо дотримуватись мінімальних інтервалів між вакцинами.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

Який мінімальний інтервал між щепленнями повинен бути

Мінімальний інтервал – це інтервал між щепленням проти однієї інфекції, а не між вакцинами взагалі. ❗️ Введення чергової дози вакцини з меншим, ніж мінімальний, інтервалом не зараховується.

Радимо при виборі схеми вакцинації керуватись рекомендаціями педіатра або сімейного лікаря, а також інструкцією виробника вакцини.

Якщо є необхідність пришвидшити темп вакцинації, можливо поєднувати вакцини, які вводяться в один день в різні ділянки тіла.

Детально про порядок щеплення дітей з порушенням Календаря відповідно до певного віку та пропущених вакцин можна прочитати тут https://bit.ly/3cKkfND.

Але обов’язково проконсультуйтесь у сімейного лікаря чи педіатра. Лікар складе індивідуальний графік вакцинації та роз’яснить, якими вакцинами і в які терміни необхідно щепити дитину.

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