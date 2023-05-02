Як отримати електронний рецепт на ліки для ВПО – пояснення МОЗ

Щоб отримати електронний рецепт на ліки не потрібно мати чинний контракт або укладати декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром

Про це нагадали в Міністерстві охорони здоров’я, повідомляє НСН з посиланням на “Суспільне”.

З 1 квітня в Україні всі рецептурні ліки відпускають за електронним рецептом. Такий рецепт може бути виписаний у сімейного лікаря або вузького спеціаліста приватної чи комунальної лікарні.

Тобто українці, які змінили місце свого проживання або втратили зв’язок зі своїм сімейним лікарем, можуть отримати електронний рецепт у будь-якого лікаря в закладі, що є доступним для них за місцем перебування. Для цього не обов’язково укладати декларацію із сімейним лікарем, важливо лише бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), – ідеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що процедура отримання електронного рецепта на ліки проста і будь-який лікар може її швидко виконати.

Як отримати електронний рецепт на ліки для ВПО

Які документи потрібні для отримання е-рецепта:

Документ, що підтверджує особу (внутрішній паспорт, посвідчення тощо).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), якщо такий було присвоєно, або документ про відмову від його присвоєння.

Для реєстрації дитини – свідоцтво про народження та документи, що підтверджують особу законного представника (батька або матері). Якщо сімейний або особистий лікар на зв’язку, пацієнт може узгодити зручний формат комунікації для отримання повторних рецептів на ліки дистанційно. Процедура отримання е-рецепта є простою і може бути здійснена будь-яким лікарем.

“Для лікування від хронічних захворювань – у разі тривалого лікування або, наприклад, у разі рецидивуючих захворювань – лікар може виписати повторний е-рецепт дистанційно. Для цього слід проговорити таку можливість з лікарем, а в разі потреби – сконтактувати з лікарем в узгодженому форматі. При цьому ви отримаєте лише смс із номером рецепта та кодом його погашення, який потрібно повідомити фармацевту в аптеці”, – пояснили в МОЗ

Які ліки є рецептурними

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску винятково за призначенням лікаря і призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

Цей перелік може включати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (зокрема й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджувальні препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

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