Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки – список препаратів

Рецепт потрібен тільки на рецептурні ліки. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, ви зможете, як і раніше, придбати в аптеці без рецепта

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

З 1 квітня додалася лише можливість отримати електронний рецепт заість паперового. Перелік рецептурних ліків не розширюється. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна буде отримати і за електронним рецептом. А ті ліки, які відпускались без рецептів – надалі будуть відпускатись без рецептів.

Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки

Які ліки є рецептурними?

Антибіотики.

Протисудомні препарати.

Гормональні препарати.

Препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб.

Деякі антигельмінтні препарати.

Деякі антигістамінні засоби.

Кроворозріджуючі препарати.

Антидепресанти, нейролептики та релаксанти.

Стероїдні лікарські засоби.

Деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі та ін.

Якими б звичними та безпечними не здавалися ці ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання цих ліків може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Зверніть увагу, на час перехідного періоду, який діятиме на час воєнного стану, пацієнт зможе самостійно обрати, який рецепт отримувати – електронний чи паперовий.

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