Як купити ліки за електронним рецептом. На які препарати рецепт не потрібен

З початку квітня в Україні впроваджують нововведення: купити ліки можна буде не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Це стосується усіх рецепторних препаратів.

Всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом. Проте паперові рецепти теж можна буде виписати: пацієнт задля своєї зручності зможе сам обрати, за яким рецептом він бажає придбати ліки — електронним чи паперовим.

Як українцям купити ліки за рецептом

НСН з посиланням на “УП Життя” пояснює, як українцям купити лікарські препарати за рецептом.

Для отримання е-рецепту, необхідно звернутися до лікаря – не обов’язково сімейного. Перший рецепт медик має виписати під час прийому. Наступні у деяких випадках можна отримати дистанційно. На прийомі пацієнт отримає унікальний код з рецептом у повідомленні на мобільний телефон.

Щоб купити ліки, отриманий на прийомі у лікаря код необхідно показати в аптеці. Працівники внесуть його у систему, де буде написано, які саме медикаменти вам потрібні.

Якщо хворий проходить тривале лікування гострих або хронічних недуг або має потребу продовжити лікування/профілактику, то повторний е-рецепт можна буде отримати вже онлайн.

Ліки за електронним рецептом можна придбати лише один раз – не пізніше, ніж завершиться термін дії е-рецепта. Термін дії одного е-рецепта становить 10 днів для наркотичних та 30 днів – для решти рецептурних препаратів. Частота отримання такого рецепта залежить від необхідності лікування, яку визначає лікар.

Варто пам’ятати, що використати електронний рецепт можна і повторно у разі, якщо під час першого походу до аптеки ви купили меншу кількість ліків, ніж призначено.

Після придбання ліків у повному обсязі, рецепт стає недійсним.

Механізм електронного рецепту полягає у призначенні не конкретних медикаментів, а активної речовини, яка входить до їхнього складу. До компанії-виробника лікарського засобу прив’язки не буде. Пацієнт сам може вирішити, яку марку ліків обирати.

Якщо сам пацієнт або ж його рідні чи близькі не мають мобільного телефону, то лікар може виписати паперовий рецепт.

Е-рецепт вирішує проблему з постійною потребою його оновлювати, стверджує МОЗ.

“МОЗ не розширює перелік рецептурних препаратів (!), а вводить на рецептурні препарати додатковий цифровий інструмент”, пояснив головний педіатр медичної мережі “Добробут” Олексій Риков.

Люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати наступні рецепти дистанційно – про це треба завчасно домовитися з лікарем.

Якщо препарат призначений для постійного прийому, то пацієнту не потрібно ходити кожен раз до лікаря. Для цього медик має вказати відповідну примітку у рецепті.

Якщо йдеться про сильнодіючі препарати, то відпуск препаратів за кількістю є обмеженим.

“Ніхто не може виписати 200 таблеток сильнодіючого препарату навіть для хронічного хворого. Тому і зараз пацієнтам періодично треба ходити до лікаря”, пояснює медик Олексій Риков.

Ліки за рецептом можуть купити також рідні або близькі пацієнта.

Щоб дізнатися, чи препарат є рецептурним, потрібно перевірити його інструкцію.

Знайти її можна на сервісах онлайн-аптек або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. На цьому сайті треба в пошуковому рядку ввести назву препарату чи його міжнародну непатентовану назву (тобто діючу речовину). Після цього необхідно відкрити реєстраційне посвідчення (крайня ліва колонка в таблиці) та знайти рядок «Умови відпуску». Якщо в інструкції зазначено «За рецептом», для придбання такого препарату в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Для чого потрібні рецепти

Деякі ліки потрібно продавати лише за рецептом, адже їхнє застосування передбачає підвищений ризик. Неправильне вживання цих препаратів, наприклад, може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів або викликати залежність.

Також до таких ліків входять препарати, приймання яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоров’я пацієнта та корекцію плану лікування. Саме тому призначати їх має тільки лікар.

Лише медик може дібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість застосування ліків, які є безпечними й ефективними для конкретного пацієнта, і запобігати можливим негативним наслідкам. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголошує, що контроль обігу рецептурних ліків є дуже важливим.

“Лікарі підтвердять, наскільки катастрофічними є наслідки самолікування і скільки звернень фіксується саме з цієї причини. Ліки — це не цукерки, а серйозні активні речовини, які без належного лікарського контролю можуть завдати шкоди життю та здоров’ю людини”, зазначає міністр.

Для яких ліків потрібні рецепти

До цього переліку входять, зокрема, такі препарати:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (зокрема, протизаплідні);

медикаменти для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні ліки;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджувальні медикаменти;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

Які ліки можна купити без рецепта

Зокрема, це можуть бути такі лікарські засоби:

більшість препаратів симптоматичної дії, майже всі жарознижуючі, знеболюючі, протикашльові, відхаркувальні, протиалергічні засоби – зазвичай відпускаються без рецепта.

зокрема, без рецепта можна купити відомі нам аспірин, ібупрофен, аналгін, парацетамол, спазмалгон, цитрамон тощо.

симптоматичні препарати – судинозвужуючі краплі в ніс та краплі для промивання носа, льодяники для розсмоктування від болю в горлі, антигістамінні, місцеві антисептики, відхаркувальні засоби, більшість протикашльових засобів, які не містять кодеїну, рослинні препарати симптоматичної дії (мікстури, сиропи при застуді).

Зазначимо, що під час воєнного стану пацієнтам продавати рецептурні препарати можуть без рецепта. Але йдеться лише про громади, які розташовані в районі проведення бойових дій або в тимчасовій окупації. Перелік цих громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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