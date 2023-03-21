Електронний рецепт – яким міфам про призначення ліків вірити не варто

В Україні з 3 квітня усі рецептурні препарати почнуть видавати за електронними рецептами. І це викликало занепокоєння у багатьох людей, оскільки старше покоління найчастіше користується кнопковими телефонами, а не смартфонами

Яким міфам про е-рецепт вірити не варто і як відбуватиметься виписування препаратів, розповіли у Telegram-каналі НСЗУ, повідомляє НСН

На які телефони приходитимуть смс з е-рецептом

У Національній службі здоров’я України пояснили, що смс-повідомлення з е-рецептом приходитиме абсолютно на будь-яку модель телефону – як на смартфон, так і на стару кнопкову модель.

У смс буде вказано числовий код, який буде потрібний фармацевту. Саме в цьому коді й буде зашифровано назву ліків.

Раніше ефективність цієї системи вже позитивно оцінили багато пацієнтів, які отримують ліки за програмою “Доступні ліки” та інсулін.

Важливо! У старих кнопкових телефонів зазвичай обмежений обсяг пам’яті. Тому обов’язково потрібно видаляти старі смс та іншу непотрібну інформацію, щоб отримувати нові смс.

Якщо телефону у пацієнта немає зовсім, то рецепт випишуть паперовий. Також цей виняток діє для мешканців зон у районі бойових дій.

Електронний рецепт – смс приходитимуть на будь-яку модель телефону

Які ліки виписуватимуть з е-рецепту

Такий рецепт поширюється на всі готові лікарські форми, що входять до Державного реєстру лікарських засобів та підлягають випуску за рецептом лікаря. Препарати по е-рецепту пацієнти купуватимуть за власний кошт.

Пільгові ліки, як і раніше, видаватимуться за паперовим рецептом. Також за паперовими рецептами видаватимуть препарати, які готують безпосередньо в аптеці.

Хто може виписати е-рецепт

Е-рецепт на рецептурний препарат може виписати лікар будь-якої спеціальності, комунального чи приватного закладу, або лікар-ФОП.

Важливо, щоб лікар, який відповідає за лікування пацієнта, вніс електронні дані про стан пацієнта та зробив відповідне призначення лікарських засобів у формі е-рецепту.

А якщо не буде електроенергії?

Якщо у вашому медичному закладі не зможуть виписати е-рецепт через відсутність світла, інтернету, то лікар може виписати рецепт на звичайному бланку.

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