З квітня деякі ліки продаватимуть лише за електронним рецептом

З квітня 2023 року певні категорії ліків в аптеці продаватимуть лише за електронним рецептом
Усі готові ліки, які зазначені в Державному реєстрі лікарських засобів і підлягають призначенню лікарем, з квітня 2023 року продаватимуть лише за е-рецептом.
Про це повідомляє НСН з посиланням на МОЗ.
Які ліки продаватимуть лише за електронним рецептом
Серед таких ліків:
- антибіотики
- протисудомні засоби
- гормональні препарати (а також протизаплідні засоби)
- препарати для лікування артеріального тиску
- та серцевих хвороб та інші
Призначити ліки, виписавши е-рецепт, може лікар будь-якої спеціальності приватної, державної чи комунальної лікарні, а також лікар-ФОП. Якщо ж у пацієнта немає декларації з лікарем, а лікарня не підписала контракт з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), то це не біда. Для отримання електронного рецепта потрібно лише, щоб пацієнт був обов’язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я.
Варто нагадати, що призначати ліки може лише медик через те, що ліки можуть викликати побічні реакції та залежність, у випадку безконтрольного вживання. Вплив більшості ліків потребує постійного професійного моніторингу. Тож для збереження здоров’я пацієнтів надзвичайно важливим є лікарський нагляд.
Ба більше, лікарі орієнтуються на діагноз, симптоми, вік і стать пацієнта. Тобто на те, що людина без медичної освіти не може спиратися.
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