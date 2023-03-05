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Які ліки від серця не дієві і роблять ще гірше – пояснення лікарів

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Які ліки "від серця" не дієві і роблять ще гірше – пояснення лікарів

Лікар невролог Євген Скрипник назвав ліки від серця , які не тільки не допомагають, а роблять ще гірше

Багато людей продовжують приймати популярні ліки-пустушки, коли заболить чи заколе в грудях. Але ці пігулки чи краплі не тільки не допомагають, а роблять ще гірше, адже від прийому “льодяників” може складатися враження, що вони допомогли. А тим часом візит до кардіолога буде знову відкладений…

Про недієві препарати розповів відомий невролог Євген Скрипник в Instagram, повідомляє НСН

Недієвий препарат №1: Валідол

Лікар називає валідол “смертю з ментоловим смаком”. Валідол – це ліки, які зовсім не лікують.

“Не вважаю і доказова медицина також, що це ліки! Навіть не БАД, просто цукерка!” – обурюється Скрипник.

Але чомусь в інструкції є такі показання, як напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, морська та повітряна хвороби, істерія, невроз, головний біль, пов’язаний із застосуванням нітратів.

Лікар назвав недієві ліки від серця

Які ліки від серця не дієві і роблять ще гірше – пояснення лікарів

Діюча речовина Валідолу – Ментола ізовалеріат (олія м’яти). Вона ж входить до складу зубної пасти та жуйки. По суті – це ароматизатор.

На початку 20-го століття валідолом лікували захитування в потягах та караблях, лікували потяг до алкоголю.

Доказової бази Валідолу зовсім не існує! Його не рекомендує жодна з міжнародних організацій, і препарат ніде не використовується крім країн колишнього Радянського Союзу.

“Так, при морській хворобі, при неврозі можна смоктати замість льодяників – м’ятні з плюсом! Але якщо, стенокардія – то прийом валідолу може бути останнім! До лікування стенокардії, серця, немає ніякого відношення!

Валідол – це ліки які не мають ніякої ефективності – на рівні м’ятних цукерок!” – сказав Скрипник

Зазначимо, що стенокардія – це клінічний синдром (комплекс симптомів), який проявляється відчуттям важкості, дискомфорту та болю в серці або за грудиною.

Недієвий препарат №2: Корвалмент

Цей відомий диво-засіб активно рекламують по телебаченню зі слоганом “Корвалмент – швидка допомогу вашому серцю”.

“Зараз дуже багато Українців за кордоном, і коли вони приймають ці “ліки” – то лікарі, які там, дивуються і не розуміють як ми це приймаємо і навіщо!” – розповів Євген Скрипник.

За словами Євгена Скрипника, цей препарат не містить ніякої речовини для покращення роботи серця. Але в показах написано – стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.

Корвалмент, як і Валідол містить Ментолу ізовалеріат (олію м’яти)…

“Людина замість того, щоб звернутись до лікаря, викликати швидку допомогу після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя!” – застерігає лікар.

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