Які ліки "від серця" не дієві і роблять ще гірше – пояснення лікарів

Лікар невролог Євген Скрипник назвав ліки від серця , які не тільки не допомагають, а роблять ще гірше

Багато людей продовжують приймати популярні ліки-пустушки, коли заболить чи заколе в грудях. Але ці пігулки чи краплі не тільки не допомагають, а роблять ще гірше, адже від прийому “льодяників” може складатися враження, що вони допомогли. А тим часом візит до кардіолога буде знову відкладений…

Про недієві препарати розповів відомий невролог Євген Скрипник в Instagram, повідомляє НСН

Недієвий препарат №1: Валідол

Лікар називає валідол “смертю з ментоловим смаком”. Валідол – це ліки, які зовсім не лікують.

“Не вважаю і доказова медицина також, що це ліки! Навіть не БАД, просто цукерка!” – обурюється Скрипник.

Але чомусь в інструкції є такі показання, як напади стенокардії легкого ступеня тяжкості, морська та повітряна хвороби, істерія, невроз, головний біль, пов’язаний із застосуванням нітратів.

Лікар назвав недієві ліки від серця

Діюча речовина Валідолу – Ментола ізовалеріат (олія м’яти). Вона ж входить до складу зубної пасти та жуйки. По суті – це ароматизатор.

На початку 20-го століття валідолом лікували захитування в потягах та караблях, лікували потяг до алкоголю.

Доказової бази Валідолу зовсім не існує! Його не рекомендує жодна з міжнародних організацій, і препарат ніде не використовується крім країн колишнього Радянського Союзу.

“Так, при морській хворобі, при неврозі можна смоктати замість льодяників – м’ятні з плюсом! Але якщо, стенокардія – то прийом валідолу може бути останнім! До лікування стенокардії, серця, немає ніякого відношення! Валідол – це ліки які не мають ніякої ефективності – на рівні м’ятних цукерок!” – сказав Скрипник

Зазначимо, що стенокардія – це клінічний синдром (комплекс симптомів), який проявляється відчуттям важкості, дискомфорту та болю в серці або за грудиною.

Недієвий препарат №2: Корвалмент

Цей відомий диво-засіб активно рекламують по телебаченню зі слоганом “Корвалмент – швидка допомогу вашому серцю”.

“Зараз дуже багато Українців за кордоном, і коли вони приймають ці “ліки” – то лікарі, які там, дивуються і не розуміють як ми це приймаємо і навіщо!” – розповів Євген Скрипник.

За словами Євгена Скрипника, цей препарат не містить ніякої речовини для покращення роботи серця. Але в показах написано – стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.

Корвалмент, як і Валідол містить Ментолу ізовалеріат (олію м’яти)…

“Людина замість того, щоб звернутись до лікаря, викликати швидку допомогу після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя!” – застерігає лікар.

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