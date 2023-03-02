Е-рецепт на рецептурні препарати – відповіді на запитання

В Україні впроваджується е-рецепт на всі зареєстровані лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. У НСЗУ відповіли на найпоширеніші запитання щодо електронного рецепту

Із впровадженням електронного рецепта на всі рецептурні препарати у пацієнтів виникає багато питань. У НСЗУ надали відповіді на найпоширеніші з них.

Про це розповідає НСН

На які ліки буде потрібен електронний рецепт

На всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. При цьому перелік рецептурних ліків не розширюється. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна буде отримати, зокрема, і за електронним рецептом.

В Україні впроваджується е-рецепт на всі зареєстровані лікарські засоби

Чи будуть ще діяти паперові рецепти

Так, е-рецепт буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі лікар, як і раніше, зможе виписати вам рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Які лікарі будуть виписувати електронні рецепти

Лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік або ж лікар-ФОП.

Чи будуть виключення на відпуск ліків на територіях, де ведуться бойові дії

Так, на період дії воєнного стану буде діяти виключення на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних військових (бойових) дій.

Новини України:

Електронний рецепт на всі рецептурні ліки запровадять вже навесні 2023 року