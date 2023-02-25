Чи можна звертатися з ознаками депресії до сімейного лікаря – НСЗУ

Смуток або поганий настрій, які тривають щонайменше два тижні, тривога, втрата інтересу до занять, які зазвичай приносять задоволення, можуть бути ознаками депресії

Люди з депресією постійно відчувають труднощі в особистому та соціальному житті. А також можуть відчути погіршення свого фізичного здоров’я.

Якщо з’являються симптоми депресії – слід звернутися до свого сімейного лікаря. Цей фахівець може надати кваліфіковану допомогу не лише при погіршенні фізичного здоров’я, але і при психічних та неврологічних розладах.

При цьому депресія є одним із найпоширеніших психічних розладів.

Про це розповідає НСН з посиланням на НСЗУ.

З ознаками депресії можна звернутися до сімейного лікаря

Цей розлад може статися з кожним.

Звернення за допомогою до фахівця не є ознакою безпорадності. Натомість це свідчить про турботу про себе та своїх близьких.

Коли у пацієнта з’являються симптоми депресії, його стан оцінює сімейний лікар. Якщо діагностовано депресію легкої форми, то лікар первинної ланки працюватиме над зменшенням стресу та посиленням соціальної підтримки. Він також може розглянути, чи доцільно призначати антидепресанти, а головне – забезпечити регулярну підтримку. За потреби пацієнти будуть направлені до спеціаліста.

Є помилкове уявлення, що люди з депресією з легкістю можуть контролювати свої симптоми силою волі. Пацієнти з таким захворювань часто мають нереалістичне негативне ставлення до себе, свого життя та майбутнього. Їхня життєва ситуація може бути справді складною, але депресія викликає невиправдані думки про безпорадність. Ці думки, зазвичай, відступають із полегшенням симптомів. Якщо ви чи ваші близькі помічають такі думки за собою, скажіть про них людині, якій довіряєте та одразу зверніться за допомогою.

Щоб знайти медзаклад первинної ланки, де можна отримати психологічну допомогу, зателефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Або скористайтеся дешбордом.У полі група послуг оберіть пакет “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги.

Новини України:

10 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними для людей та тварин (фото)

Який термін дії рецепту на «Доступні ліки» — пояснення НСЗУ

Сімейний лікар назвав препарати, які не лікують, а можуть зробити тільки гірше