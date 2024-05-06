У будь якому віці жінки повинні дбати про власне жіноче здоров’я. В НСЗУ нагадали, як отримати консультацію гінеколога безкоштовно



Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

Для відвідування гінеколога потрібно звернутись до будь-якого медзакладу, що має договір із НСЗУ за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” і в якому працює гінеколог. Також це також можуть бути приватні центри, що мають відповідний договір із НСЗУ.

Як жінкам в Україні отримати консультацію гінеколога безкоштовно

Якщо мова йде про спостереження вагітності, тоді необхідно обирати з тих закладів, що мають договір за пакетом “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.

Детально про послуги за цим пакетом можна почитати за посиланням.

Знайти найближчий заклад допоможе оператор НСЗУ за номером 16-77 або дашборд “Укладені договори…”.

Отримати консультацію акушера-гінеколога, послугу зі спостереження вагітності можна як за електронним направленням, так і без нього.

В НСЗУ звернули увагу, що місце реєстрації людини не впливає на вибір медзакладу.

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