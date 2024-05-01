Фондом “Вітри Змін” надається екстрена допомога жінкам та дітям ВПО на Одещині

Внутрішньо переміщені жінки та діти із зони бойових дій, а також ромські родини, що мекають в Одесі та Одеській області можуть отримати допомогу від БФ “Вітри Змін”.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Моя допомога.

Екстрена допомога жінкам та дітям ВПО на Одещині

Яку допомогу можна отримати:

гуманітарну допомогу: продуктові, санітарно-гігієнічні набори, сезонний одяг, взуття, спідня білизна, медикаменти, побутове приладдя

психологічну допомогу – індивідуальні консультації психолога

медичну допомогу – огляд гінеколога-мамолога, проведення апаратної та лабораторної діагностики

сприяння розміщенню для тимчасового проживання жінок і дітей, які стали свідками або жертвами військових злочинів або перебувають у тривалій соціальній ізоляції

робота дитячої кімнати з урахуванням безпеки в умовах воєнного часу для дітей цільової групи

Заповнити форму на допомогу для родин з дітьми можна за посиланням.

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