10 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними для людей та тварин (фото)

Деякі види кімнатних рослин можуть бути небезпечними для людей та тварин. НСН пояснює, яку саме небезпеку можуть становити рослини та як цьому запобігти.

10 кімнатних рослин, які можуть бути отруйними

Подофіл

Трав’яниста багаторічна рослина з родини барбарисових, яка містить подофілотоксин. Це більше садова рослина, але зрідка зустрічається і на наших підвіконнях. Концентрація токсину найбільша у період цвітіння подофіллу. При потраплянні до організму цей токсин блокує виробітку білку тубуліну. Токсична для тварин, може спричинити неприємні наслідки й для людей.

Симптоми у тварин: набряк ротової порожнини, сильне слиновиділення, блювання та проблеми з ковтанням.

Симптоми у людей: подразнення шкіри та набряк ротової порожнини.

Алоказія

Красива субтропічна рослина. Вона може квітнути, але лише у природних умовах. Її ще називають “Слоняче вухо”. Ця рослина токсична для тварин та людей через вміст кристалів оксалат кальцію. Ці кристали мають гострі краї, які можуть пошкодити слизові оболонки.

Симптоми у тварин: подразнення ротової порожнини, набряк рота, губ, язика, блювання, сильне слиновиділення та проблеми з ковтанням.

Симптоми у людей: також печіння в ротовій порожнині, набряки, проблеми з ковтанням та диханням, можлива діарея.

Каладіум

Батьківщина цієї рослини – Бразилія. Там вона може вирости до 5 метрів у висоту. Всі частини рослини можуть бути токсичними для людей також через вміст оксалат кальцію.

Симптоми у людей: сильне печіння в ротовій порожнині, набряк рота, губ, язика, проблеми з диханням та ковтанням. Можливі летальні випадки.

Симптоми у тварин: нудота, блювання, дезорієнтація, слиновиділення, проблеми з диханням.

Філодендрон

Це дуже популярна домашня рослина. Філодендрон легко вирощувати, він також містить кристали оксалат кальцію, які можуть бути токсичні для людей та тварин.

Симптоми у людей: не критичні, а саме – дерматити та набряк ротової порожнини.

Симптоми у тварин: Можливі набряки, судоми, біль. Тварина намагається пошкрябати собі рота лапами.

Олеандр

Існує легенда, що в італійському містечку солдат Наполеона отруїли, нагодувавши м’ясом, який нанизали на гілки Олеандра. Є випадки смертей після поїдання цієї рослини. Наприклад, двох дітей у 2000 році. Олеандр містить серцевий глікозид олеандрин, який впливає на роботу серцево-судинної системи. Хоча ця рослина має гіркий смак і з’їсти її у великій кількості важко.

Симптоми у людей: аритмія, запаморочення, тремор.

Симптоми у тварин: блювання, аритмія, холодні кінцівки.

Плющ

Це красива рослина, що романтично обплітає стіни та вікна домівок. Плющ також часто використовують для створення святкових вінків на Різдво або Великдень. Плющ токсичний через діючу речовину урусіол.

Симптоми у людей: сильне подразнення шкіри, печіння у ротовій порожнині, судоми, лихоманка та висипи. Якщо під час спалювання плюща у садку вдихати дим, це може призвести до проблем з диханням.

Симптоми у тварин: блювання, діарея, гіперактивність, задишка, слабкість.

Диффенбахія

Рослина родом з Південної Америки. В дикій природі може сягати до двох метрів заввишки. Також містить кристали оксалат кальцію, але якщо з’їсти цю рослинку, прояви отруєння будуть більш помірні, ніж у випадку з філодендроном.

Симптоми у людей та тварин: сильний біль в ротовій порожнині, слиновиділення, набряк, відчуття оніміння в горлі.

Сік диффенбахії при потраплянні на шкіру може викликати дерматит.

Сансевієрія

Цю рослину оточують забобони. Вважається, що вона може принести в дім удачу, отож не дивно, що в домівках її можна зустріти часто. Але якщо ваша кішка або собака спробують сансевієрію на смак, їхній день точно не буде вдалим через діючу речовину сапонін.

Симптоми отруєння у тварин: сильне слиновиділення, нудота, блювання, діарея.

Симптоми у людей: зазвичай для людей ця рослина токсична лише при потраплянні в шлунково-кишковий тракт. Спричиняє нудоту, сильне слиновиділення, біль та діарею.

Брунфельсія

Красива рослина, чиї квіти мають вишуканий аромат. Але вона дуже токсична для тварин. Рослина містить три токсини, які можуть бути фатальними для домашнього улюбленця:

брунфельзамідін: впливає на нервову систему;

хопеанін: також впливає на нервову систему та може призвести до паралічу;

скополетін: різко знижує кров’яний тиск та пригнічує серцевий ритм.

Симптоми у тварин: кашель, тремор, судоми, блювання, дезорієнтація, сильне слиновиділення.

Симптоми у людей: схожі на ті, що відстежуються у тварин. Також можуть бути галюцинації, марення. Смертельні випадки часто констатували у собак.

Каланхое

Рослина, що може викликати нестримне чхання, якщо її сік потрапляє в ніс. Ця кімнатна квітка містить серцевий глікозид буфадієнолід, який може бути токсичним для тварин.

Симптоми у тварин: блювання, діарея, порушення серцевого ритму.

Симптоми отруєння у людей: не токсична для людей.

Як вберегтися від отруєння рослинами

Тримайте рослини так, щоб дитина/тварина не могла її дістати.

Вчить дітей ніколи не брати до рота рослини.

Не варто вважати, що рослина безпечна лише тому, що птахи її їдять.

Якщо дитина спробувала рослину, не треба пробувати її дорослому для перевірки, чи вони отруйна.

Перед тим, як приносити рослину додому, дізнайтесь про неї більше.

Що робити при отруєнні рослинами

Якщо ви бачите подразнення на шкірі, варто промити уражену ділянку великою кількістю води та звернутись до лікаря.

Якщо дитина/тварина з’їла рослину, звертайтесь за медичною допомогою та будьте готові повідомити лікарю або ветеринару таку інформацію:

вік дитини;

назву рослини;

яку саме частину та яку кількість рослини з’їла ваша дитина/тварина;

коли саме це сталося.

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