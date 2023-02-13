Стрес у тварин під час війни – експерт розповів, як допомогти

Стрес у тварин під час війни – поширене явище. На фоні тривожних подій тварини можуть стресувати, що інколи призводить до летальних наслідків.

Про те, чим загрожує стрес та як вберегти тварину від небезпеки, УНН розповів ветеринарний лікар Едуард Котляров, передає НСН.

Тварини страждають від війни не менше, ніж ми. Часто стрес впливає на них навіть гірше. Більшість з тварин не переживали довготривалого перевезення чи надто гучних звуків. Не поодинокими є випадки, коли тварини з переляку навіть втікають з дому, тому ми маємо бути напоготові, аби допомогти своїм улюбленцям.

Експерт зазначає, що звірі індивідуально реагують на небезпеку, та найчастіше відрізняють такі особливості: у собак стрес викликають гучні звуки, вибухи та звук сирени, натомість для котів найнеприємніше – це транспортування.

Щоб вчасно допомогти домашньому улюбленцеві, потрібно знати перші ознаки нездорового стану тварини.

«Зазвичай першою ознакою у котів є незрозуміла поведінка: вони ховаються у кутки, під дивани, поводять себе тихо, часто їх важко знайти у квартирі, вони не контактують з людьми, відмовляються від їжі чи води, агресують на своїх власників. Що ж стосується собак, то вони більш стійкі до стресу. Він може проявлятись у них у вигляді тремору – вони не можуть знайти собі місця, ховаються, дивно поводяться. Собаки рідко агресують до господарів. Тварина може часто проситись на вулицю: спочатку вийти, а потім одразу хотіти зайти назад, може ховатися, інколи намагатися травмувати себе. Екзотичні тварини, наприклад, змії та варани, не піддаються стресу, але от шиншили сприятливі до нього, їм дуже швидко може стати погано, інколи це призводить навіть до летального кінця», – розповідає експерт.

Для того, щоб вберегти своїх улюбленців від стресу, ветеринари радять господарям використовувати заспокійливі засоби. Це можуть різні варіанти: спреї, таблетки, автоматичні розпилювачі рідин. Для найкращого ефекту потрібно комбінувати ці варіанти: наносити спрей на лежанку тварини, у кімнаті повинен працювати автоматичний розпилювач із заспокійливими речовинами та паралельно необхідно давати улюбленцю заспокійливі таблетки чи краплі. Такі препарати для тварин є «слабкими», то ж одночасне їх застосування не зашкодить. Перед застосуванням потрібно обов’язково порадитись з ветеринарним лікарем, аби правильно обрати препарати. У випадку, коли на тварину такі методи не діють, потрібно проконсультуватись з лікарем та обрати препарати із звичайної аптеки, у чітко визначених дозах, підібраних індивідуально для тварини.

Для того, щоб улюбленець відчував себе якомога комфортніше, потрібно подбати про місце, у якому він відчуватиме себе захищеним. У вашої тварини має бути будиночок або відкрита переноска, туди можна покласти воду чи їжу. Проте, ви маєте бути готові до того, що, через стрес, тваринка в майбутньому може відмовитися від виду корму, який ви їй туди поставите.

«Це питання дуже неоднозначне, адже якщо кіт був у стресі та заховався в будиночок, а там була вода та їжа – коти можуть асоціювати її з стресом. Згодом кішка може відмовитись від цього виду корму, потрібно буде змінювати його, тому краще класти туди лише воду», – переконує Едуард Котляров.

Також потрібно розуміти, у якому середовищі улюбленець почувається краще – з власником під ковдрою чи надворі під час прогулянки, та поводитись відповідно. Можливий варіант, коли ваш собака чи кіт відволікається від стресу під час їжі, в такому випадку потрібно більше давати їсти. Аби не перегодовувати, ветеринар радить не висипати всю порцію корму, давати лише 80% зранку, а потім протягом дня підгодовувати залишком, щоб тварина відволікалась.

Дотриманням таких простих правил ви можете захистити не лише психіку тварини, а й її здоров’я, адже часто стрес провокує серйозні хвороби. До прикладу, для котів відсутність їжі, принаймні добу, може стати критичною – розвиваються проблеми з печінкою: так званий ліпідоз, порушення обміну жирів. Через обезводнення, починаються проблеми з нирками та сечовидільною системою – можуть з’явитись камінці, пісок тощо. Часто коти, на фоні стресу, страждають від ідіопатичного циститу – ця хвороба погіршує або зовсім перекриває можливість сечовиділення, потім вона може перерости в проблеми з нирками або в гостру ниркову недостатність. Також стрес може призвести до постійної агресивної поведінки у котів. Собаки можуть стати дуже лякливими і недовірливими, можуть ні з ким не спілкуватись. Інколи це тимчасово, але деколи це триває довгий період. Іноді, у собаки, якщо, наприклад, вона хвора на епілепсію, гучні звуки можуть спровокувати приступи. Також не виключена зупинка серця, через переляк, або перезбудження головного мозку.

Ветеринари закликають навіть в умовах війни приводити своїх улюбленців на огляд до лікаря раз на пів року та здавати базові аналізи крові, сечі, калу, інколи, робити УЗД, залежно від хвороб, до яких може бути схильна тварина.

Щоб гарантувати безпеку своєму улюбленцю, господарям потрібно мати «тривожну валізку для тварини». У ній обов’язково мають бути: термометр (електричний або ртутний), ножиці, пінцет, марлевий бинт, вата, шприци, джгут, лінійка (для накладання шини), сорбенти, спазмолітики, знеболюючі, антисептичні розчини, антибактеріальні мазі, антибіотики, вітамін В6, заспокійливі препарати, сечогінні, стероїдні протизапальні, кровоспинні, препарати для реанімації та розчини.

Джерело: УНН