Вакцинація в Україні робиться згідно з графіком. Дотримання календаря профілактичних щеплень дозволить уникнути інфекційних хвороб або, в разі інфікування, зменшити ризик ускладнень

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НСЗУ.

Графік профілактичних щеплень побудований так, щоб від народження людина була максимально захищена. Перші щеплення роблять ще в пологовому будинку, і продовжуються все життя, адже вікових обмежень для ревакцинації, приміром, від дифтерії та правця, не існує.

Вакцинація в Україні – яких хвороб можна уникнути, зробивши щеплення

Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 хвороб: туберкульозу, гепатиту В, правця, дифтерії, кору, епідемічного паротиту (“свинка”), краснухи, кашлюку, поліомієліту, гемофільної інфекції (Hib-інфекція).

Усі вакцини, що використовуються за календарем щеплень, можна зробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря.

Вакцинація дітей, старших п’яти років, і дорослих від COVID-19 не входить до календаря, проте вона доступна й теж безоплатна.

Ще новини України: Чи можна звертатися до свого сімейного лікаря, коли він у відпустці – відповідь НСЗУ