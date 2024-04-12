Укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря. А побоювання залишитись без необхідної медичної допомоги на час відпустки свого сімейного лікаря є безпідставними.

Про це розповідає НСЗУ, передає НСН.

Чи можна звертатися до свого сімейного лікаря, коли він у відпустці – відповідь НСЗУ

Зазначається, що на час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги.

«Не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки», – наголосили у НСЗУ

Також українцям порадили дочекатися свого сімейного лікаря, якщо питання не термінове. А якщо ситуація невідкладна, треба викликати “швидку” за номером 103 або вирушити до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово. Якщо ж проблема не екстрена, але чекати неможливо, варто звернутися до лікаря, призначеного на заміну.

Ще новини України: Безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації – які саме можна отримати