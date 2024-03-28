Безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації – які саме можна отримати

Державою передбачено деякі безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації. Розповідаємо, які саме і як отримати.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Низку безоплатних послуг із реабілітації ветерани можуть отримати у медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Для проходження необхідної реабілітації потрібне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації

Зокрема, вони можуть отримати безоплатно такі послуги:

реабілітаційне обстеження;

індивідуальний реабілітаційний план і програму терапії;

нейрореабілітацію, ортопедичну, кардіо-респіраторну реабілітацію й інші;

знеболення у стаціонарі;

психологічну допомогу.

Оплату послуг із реабілітації покриває НСЗУ за двома пакетами:

«Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах».

Перевірити, чи має лікарня договір із НСЗУ за необхідним пакетом, можна за допомогою інформаційного дашборду або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

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