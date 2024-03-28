Безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації – які саме можна отримати

Державою передбачено деякі безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації. Розповідаємо, які саме і як отримати.
Про це НСН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.
Низку безоплатних послуг із реабілітації ветерани можуть отримати у медзакладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Для проходження необхідної реабілітації потрібне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.
Безкоштовні послуги для ветеранів з реабілітації
Зокрема, вони можуть отримати безоплатно такі послуги:
- реабілітаційне обстеження;
- індивідуальний реабілітаційний план і програму терапії;
- нейрореабілітацію, ортопедичну, кардіо-респіраторну реабілітацію й інші;
- знеболення у стаціонарі;
- психологічну допомогу.
Оплату послуг із реабілітації покриває НСЗУ за двома пакетами:
- «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах».
- «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах».
Перевірити, чи має лікарня договір із НСЗУ за необхідним пакетом, можна за допомогою інформаційного дашборду або за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.
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