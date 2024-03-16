Існує міф про те, ніби лікування в денному стаціонарі є платною послугою, бо Програма медичних гарантій її не покриває. Чи це так розповіли у НСЗУ

НСН з посиланням на НСЗУ розбиває міф про те, чи треба платити за лікування в денному стаціонарі.

Лікування в денному стаціонарі є безоплатним у тих медзакладах, які:

мають договір за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”;

надають медичну допомогу в умовах денного стаціонару.

Чи треба платити за лікування в денному стаціонарі – пояснення НСЗУ

У денному стаціонарі надають амбулаторну допомогу пацієнтам, які не потребують цілодобового лікарського й медсестринського догляду. Пацієнт може отримувати лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, обстеження тощо. Все це – без госпіталізації.

На лікувальні процедури чи інші втручання лікуючий лікар має видати електронне направлення. З ним потрібно звернутися в заклад, що має договір за пакетом “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах” та в якому надаються медпослуги в умовах денного стаціонару.

Докладніше – на сторінці “НСЗУ для пацієнта”.

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