Як проходить діагностика туберкульозу – пояснення від МОЗ

Лікування туберкульозу може бути успішним при своєчасній діагностиці. Для цього важливо пройти повний курс терапії і дотримуватися всіх рекомендацій здоров’я від лікарів. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, передає НСН.

Як проходить діагностика туберкульозу

Пріоритетним та першочерговим методом діагностики захворювання є мікробіологічний тест. Для цього пацієнт здає мокротиння, яке дозволяє правильно встановити діагноз й якнайшвидше призначити ефективну схему лікування.

Спочатку зазвичай застосовують молекулярно-генетичний метод дослідження Xpert MTB/Rif. Цей метод дає можливість за кілька годин не лише підтвердити хворобу, але й визначити чутливість до рифампіцину – препарату, який застосовують під час лікування.

“За допомогою цього методу можна досліджувати не лише мокротиння, а й інші біологічні рідини, у тому числі кал у дітей, які ще не вміють відкашлювати мокротиння. В українських медзакладах інстальовано 286 систем Xpert MTB/Rif”, – пояснює МОЗ.

Також для діагностики застосовують такі обстеження, як рентгенографія або комп’ютерна томографія органів грудної клітки. Для розшифрування результатів використовують так званий аналіз за допомогою комп’ютера. Мова йде про штучний інтелект, який навчили аналізувати численні знімки грудної клітини й визначати туберкульоз.

Зокрема хвороба здатна вражати не лише легені, але й органи. В такому випадку під час діагностики можуть використовувати ультразвукове дослідження, бронхоскопію тощо.

“Якщо не вдалось підтвердити туберкульоз за допомогою вищезазначених методів діагностики, застосовується біопсія з отриманням матеріалу та подальшого мікробіологічного та морфологічного дослідження”, – пояснює МОЗ.

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