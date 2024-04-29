Окуляри для ВПО безкоштовно: додалися 7 міст, де можна отримати

Окуляри для ВПО безкоштовно надають благодійники. Йдеться про окуляри для корекції зору. Гарною новиною є те, що список міст, де можна отримати окуляри, розширився. Надаємо їх перелік.

Якщо ви є ВПО, маєте потребу в окулярах – є можливість отримати їх в офісах ГО “ВПО України”. Допомогу надає Благодійній Організації “БФ “Турбота та Розуміння”.

Окуляри для ВПО – нові міста

Видача Пн-Пт з 10:00 до 16:00 за адресами:

м. Апостолове, вул. Ветеранів, 2 (067) 630-45-88 – (+1, +1.5, +2, +2.5, +3)

м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної сотні, 24 (066) 932-51-43 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3)

м. Дніпро, вул. С. Хороброго, 35 (099) 327-59-82 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3)

м. Золотоноша, вул. Шевченко, 70 (097) 190-51-93 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3)

м. Одеса, вул. Бочарова, 28 (099) 065-40-38 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

м. Хмельницький, вул. Шевченка, 89 (096) 462-09-06 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

м. Тернопіль, вул. Гетьмана Мазепи, 21 (066) 330-62-86 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

А де ще видають окуляри?

Раніше ми повідомляли, що окуляри видають у таких містах:

м. Рівне, вул. Соборна, 34 (099) 769-73-43 (+1, +1.5, +2, +2.5, +3)

м. Полтава, вул. Соборності, 14 (099) 460-87-51 (окуляри для зору з діоптріями +1.,+1.5.,+2.,+2.5)

м. Київ, вул. Алімпія Галика, 75б (066) 600-77-88 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А (098) 630-90-57 (окуляри для зору з діоптріями +1)

м. Кропивницький, вул. Чорновола, 13 0997562113 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5)

м. Кам’янське, просп. Свободи, 2/1 (067) 875-65-15 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.)

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10, 3 поверх (066) 182-51-54 (+1,+1,5,+2,+2,5,+3)

м. Харків, пр. Тракторобудівників, 108, (095) 362-19-09, вул. Чичибабіна, 2 (095) 362-19-15 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

Харківська область, смт. Краснопавлівка, мікрорайон, 16 (095) 362-19-18 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

м. Суми, Покровська площа, 6 (096) 067-91-09 (+1.,+1.5.,+2.,+2.5.,+3)

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