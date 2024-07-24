Пенсіонерам у Хмельницькому роздадуть харчові набори: як отримати

Пенсіонерам у Хмельницькому роздадуть харчові набори. Видача вже завтра. Розповідаємо подробиці і як зареєструватися. Реєстрація обов’язкова!

Допомогу надає ГО Територія Добра Поділля. Благодійники кажуть, що у цей непростий час хочуть підтримати населення.

Пенсіонерам у Хмельницькому роздадуть харчові набори: хто може отримати

Отримати допомогу можуть літні люди (пенсіонери за віком), які проживають у Хмельницькому. ВПО просять НЕ РЕЄСТРУВАТИСЯ.

Як зареєструватися

Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити форму за цим посиланням.

Роздача відбудеться у четвер 25.07.2024 з 11:00 до 13:00 за адресою:

Вул. Тернопільська 30/1.

Телефон: +380994685619.

ВАЖЛИВО! Попередня реєстрація за формою – обовʼязкова! Продуктовий набір видається один раз на місяць. Якщо ви отримували набір протягом місяця від даної організації, прохання не реєструватися.

Фото продуктів у цій статті – ілюстративне, джерело “Новини України – НСН“.

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