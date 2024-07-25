Гуманітарна допомога на Донеччині надається організацією Аваліст . Зокрема, зараз мешканці можуть отримати гігієнічні набори. Розповідаємо про це детальніше.

Організація Аваліст у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією CARE в рамках проєкту ECHO “Негайне гендерно-чутливе реагування на надзвичайні ситуації та захист постраждалого від конфлікту населення на сході України для збереження життя” проводить попередню реєстрацію учасників на отримання гігієнічних наборів.

Гуманітарна допомога на Донеччині: хто і як може отримати гігієнічні набори

Гігієнічні набори роздаватимуть на таких територіях:

Краматорський район

Святогірська громада

Черкаська громада

Критерії вразливості:

ВПО

Домогосподарства, яке очолює батько одинак/мати одиначка

У складі родини є особа з інвалідністю

У складі родини є особа у віковому діапазоні 60 +

Багатодітна родина ( 3 або більше дітей)

Вагітна жінка/жінка що годую груддю

Хронічні захворювання, які потребують постійного догляду та дорого вартісного лікування.

Пошкоджене житло/зруйноване житло.

Кожна з категорій повинна бути підтверджена наявністю відповідного документа під час реєстрації.

Перевага надається родинам, які мають у складі сім’ї не менше 3 осіб та мають хоча б один із зазначених нижче категорій вразливості.

Як подати заявку

Зареєструватися на отримання допомоги можна за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

Форма буде закрита, як тільки набереться 2000 заяв.

Якщо Ваша родина пройде попередню реєстрацію, Вам буде повідомлено про це протягом 10 днів телефонним дзвінком, який буде вами зазначено у формі реєстрації, і Вас буде запрошено на видачу гігієнічного набору.

Увага! Заповнення цієї анкети не гарантує отримання допомоги.

Фото набору ілюстративне, з відкритих джерел

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