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Як надати першу допомогу при епілепсії – розповіли в НСЗУ

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при епілепсії

Українцям розповіли, як надати першу допомогу людині при епілепсії, передає НСН.

Епілепсія — одне з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі.

«Епілепсія може проявлятися як незначний і нетривалий тонус деяких м’язів чи навпаки — повне розслаблення. Або “провали” в пам’яті, які тривають кілька секунд. Найнебезпечнішими є судоми всього тіла, які можуть початися в будь-який момент — на вулиці, в транспорті чи на роботі. Тоді людина падає і може травмуватися», йдеться в повідомленні НСЗУ.

Як надати першу допомогу при епілепсії: чого не можна робити

  1. Стримувати судомні рухи;
  2. Намагатися розкрити людині рот підручними засобами — це може спричинити травму або перелом щелепи;
  3. Намагатися зафіксувати язик. Під час судом він перебуває в тонусі й не може перекрити дихальні шляхи;
  4. Вливати людині в ротову порожнину рідину чи будь-які ліки.

Як надати першу допомогу при епілепсії - розповіли в НСЗУ

В яких випадках треба телефонувати «103»:

  • якщо напад триває 5 хвилин або більше;
  • якщо ви знаєте, що такий напад у людини відбувається вперше;
  • якщо людина отримала травму внаслідок падіння;
  • напади повторюються так часто, що людина не встигає прийти до свідомості;
  • якщо напад стався у вагітної;
  • якщо ви знаєте, що людина має діабет;
  • якщо судоми почалися у незнайомої людини і ви не знаєте, чи пов’язані вони з епілепсією.

Джерело

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