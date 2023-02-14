Як надати першу допомогу при епілепсії – розповіли в НСЗУ

Українцям розповіли, як надати першу допомогу людині при епілепсії, передає НСН.
Епілепсія — одне з найпоширеніших неврологічних захворювань у світі.
«Епілепсія може проявлятися як незначний і нетривалий тонус деяких м’язів чи навпаки — повне розслаблення. Або “провали” в пам’яті, які тривають кілька секунд. Найнебезпечнішими є судоми всього тіла, які можуть початися в будь-який момент — на вулиці, в транспорті чи на роботі. Тоді людина падає і може травмуватися», йдеться в повідомленні НСЗУ.
Як надати першу допомогу при епілепсії: чого не можна робити
- Стримувати судомні рухи;
- Намагатися розкрити людині рот підручними засобами — це може спричинити травму або перелом щелепи;
- Намагатися зафіксувати язик. Під час судом він перебуває в тонусі й не може перекрити дихальні шляхи;
- Вливати людині в ротову порожнину рідину чи будь-які ліки.
В яких випадках треба телефонувати «103»:
- якщо напад триває 5 хвилин або більше;
- якщо ви знаєте, що такий напад у людини відбувається вперше;
- якщо людина отримала травму внаслідок падіння;
- напади повторюються так часто, що людина не встигає прийти до свідомості;
- якщо напад стався у вагітної;
- якщо ви знаєте, що людина має діабет;
- якщо судоми почалися у незнайомої людини і ви не знаєте, чи пов’язані вони з епілепсією.
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