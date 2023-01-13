Як надати першу домедичну допомогу при переломі – інструкція

З настанням морозів і ожеледиці на дорогах зростає ризик травм. Як надати першу допомогу при переломі

Які бувають переломи та що в такому випадку робити розповіли в Телеграм-каналі МОЗ, передає

НСН

Які бувають типи переломів

Медицина розрізняє два типи переломів: відкритий і закритий. З назв очевидно, що відкритий перелом видно ззовні, і він є набагато гіршим за симптоматикою. Закритий перелом ви можете навіть не відчути відразу.

Як надати першу допомогу при переломі

Для усіх переломів характерні:

різкий біль при будь-яких рухах і навантаженнях

зміна положення та форми кінцівки

укорочення кінцівки

порушення функцій кінцівки

набряклість і синець в зоні перелому

Відкритий перелом характеризується відкритою раною, яка болить і, можливо, кровоточить. При закритому переломі шкіра залишається цілісною, однак на місці травми може з’явитися гематома, синець або набряк. Ви також будете відчувати біль.

Перша домедична допомога в разі переломів

При відкритому переломі потрібно:

розрізати одяг та оглянути рану

зупинити кровотечу, якщо вона є, пов’язкою або джгутом

накласти на рану стерильну пов’язку

зайняти положення, яка завдає найменше болю

знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ви вмієте це робити

вкрити постраждалого теплою ковдрою

викликати швидку

Якщо перелом закритого типу:

займіть положення, при якому найменше болітиме

знерухомте ушкоджену кінцівку, якщо ви вмієте це робити

вкрийте постраждалого теплою ковдрою

викличте швидку

Як надати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій – поради