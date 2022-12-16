Як надати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій – поради

В НСЗУ розповіли, як надати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій, передає НСН.

Перш ніж надавати першу домедичну допомогу постраждалому, переконайтеся що немає загрози для вашого життя. Якщо Ви отримали поранення в умовах бойових дій, то за можливістю надайте собі самодопомогу, а потім іншим.

Надання домедичної допомоги в умовах бойових дій обмежене, тому, перш за все слід:

погасити вогонь на тілі постраждалого;

зупинити кровотечу.

При спробі евакуації постраждалого в укриття необхідно оцінити безпечність, враховуючи шлях переміщення постраждалого, його масу тіла, загрозу зовнішніх факторів, в тому числі бойових дій.

Як надати домедичну допомогу постраждалим в умовах бойових дій

В укритті або зоні непрямої загрози оцініть стан постраждалого. Якщо помітили масивну зовнішню кровотечу – накладіть джгут або затисніть рану. Перевірте дихання постраждалого і прохідність дихальних шляхів. Якщо людина не дихає, то розпочніть робити їй серцево-легеневу реанімацію. А якщо дихання є – перемістіть постраждалого на стабільне бокове положення.

За можливості викличте швидку медичну допомогу за телефоном «103». Дотримуйтеся вказівок диспетчера.

Джерело – НСЗУ

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