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Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

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Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Армія РФ обстріляла громади на Запоріжжі вночі 7 грудня. Гатили по житловим будинкам. Багато руйнувань. Є поранені люди – серед них дитина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає NNS.

Громади на Запоріжжі росіяни атакували безпілотниками і ракетами С-300.

“Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району”, – написав у своєму Телеграмі Старух.

За його даними, в одному з сіл внаслідок атаки армії РФ зруйновано два будинки, ще вісім – отримали пошкодження. Попередньо, троє людей поранено, в тому числі дівчинка 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 – пошкоджені. Люди, на щастя, не постраждали.

Старух каже, що жертв і руйнувань могло бути значно більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА.

Ворог обстріляв населені пункти на Запоріжжі

Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Раніше Старух повідомляв, що за минулу добу ворог завдав 54 вогневих удари, з них 43 по 22 мирним містам і селам Запорізької області: один ракетний удар, два – авіа удари, дев’ять  – з РСЗВ і 30 артобстрілів, застосовано БПЛА.

За його інформацією, найбільше постраждали Гуляйпільська та Оріхівська громади. Вчора вдень поранено п’ятеро людей: одна жінка у дуже важкому стані

За минулу добу зафіксовано 39 руйнувань.

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