Армія РФ атакувала громади на Запоріжжі: багато руйнувань, серед поранених дитина

Армія РФ обстріляла громади на Запоріжжі вночі 7 грудня. Гатили по житловим будинкам. Багато руйнувань. Є поранені люди – серед них дитина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає NNS.

Громади на Запоріжжі росіяни атакували безпілотниками і ракетами С-300.

“Російські окупанти продовжують нічний терор наших мирних земель. Цієї ночі ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району”, – написав у своєму Телеграмі Старух.

За його даними, в одному з сіл внаслідок атаки армії РФ зруйновано два будинки, ще вісім – отримали пошкодження. Попередньо, троє людей поранено, в тому числі дівчинка 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 – пошкоджені. Люди, на щастя, не постраждали.

Старух каже, що жертв і руйнувань могло бути значно більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА.

Ворог обстріляв населені пункти на Запоріжжі

Раніше Старух повідомляв, що за минулу добу ворог завдав 54 вогневих удари, з них 43 по 22 мирним містам і селам Запорізької області: один ракетний удар, два – авіа удари, дев’ять – з РСЗВ і 30 артобстрілів, застосовано БПЛА.

За його інформацією, найбільше постраждали Гуляйпільська та Оріхівська громади. Вчора вдень поранено п’ятеро людей: одна жінка у дуже важкому стані

За минулу добу зафіксовано 39 руйнувань.