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Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

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чадним газом

В МОЗ розповіли, як вберегтися від отруєння чадним газом. А також надали поради з домедичної допомоги, передає NNS.

Оксид вуглецю (СО) – це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його ще називають чадним газом. У нього  немає кольору, запаху чи смаку. Проте він може бути смертельними для людини.

При роботі яких приладів виділяється чадний газ

  1. Двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;
  2. Дров’яних/газових/вугільних печей;
  3. Портативних бензинових генераторів;
  4. Мийних машин;
  5. Камінів;
  6. Вугільних грилів;
  7. Газових водонагрівачів;
  8. Гасових обігрівачів тощо.

Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

Як впливає отруєння чадним газом на організм людини

У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном – білком, що бере участь у транспортуванні кисню. Тому кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу. Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматики.

Якими є симптоми ураження чадним газом

  • Біль;
  • Нудота;
  • Прискорене дихання;
  • Слабкість;
  • Відчуття втоми;
  • Запаморочення;
  • Сплутаність свідомості.

Внаслідок гострого отруєння чадним газом може настати гіпоксія(сильний дефіцит кисню), що може призвести до незворотних пошкоджень мозку та серця.

Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

 Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом

  1. Вимкніть всі прилади, крім електричних;
  2. Відкрийте всі вікна, щоб впустити в приміщення свіже повітря;
  3. Викличте аварійну газову службу за номером 104;

Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом

Якщо Ви або Ваші близькі відчувають отруєння чадним газом, то слід негайно надати першу домедичну допомогу:

  • Викликати «швидку» за номером «103»;
  • Вийти або винести потерпілого на свіже повітря;
  • Покласти під голову постраждалому подушку;
  • Розстібнути постраждалому пояс та комір.

Пам’ятайте, що найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню.

Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

Як уберегтися від отруєння чадним газом

  1. Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
  2. Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
  3. Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
  4. У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;
  5. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;
  6. Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
  7. Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.
  8. Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;
  9. Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;

Джерело – МОЗ

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