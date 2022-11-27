Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

В МОЗ розповіли, як вберегтися від отруєння чадним газом. А також надали поради з домедичної допомоги, передає NNS.
Оксид вуглецю (СО) – це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його ще називають чадним газом. У нього немає кольору, запаху чи смаку. Проте він може бути смертельними для людини.
При роботі яких приладів виділяється чадний газ
- Двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден;
- Дров’яних/газових/вугільних печей;
- Портативних бензинових генераторів;
- Мийних машин;
- Камінів;
- Вугільних грилів;
- Газових водонагрівачів;
- Гасових обігрівачів тощо.
Як впливає отруєння чадним газом на організм людини
У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном – білком, що бере участь у транспортуванні кисню. Тому кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу. Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматики.
Якими є симптоми ураження чадним газом
- Біль;
- Нудота;
- Прискорене дихання;
- Слабкість;
- Відчуття втоми;
- Запаморочення;
- Сплутаність свідомості.
Внаслідок гострого отруєння чадним газом може настати гіпоксія(сильний дефіцит кисню), що може призвести до незворотних пошкоджень мозку та серця.
Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом
- Вимкніть всі прилади, крім електричних;
- Відкрийте всі вікна, щоб впустити в приміщення свіже повітря;
- Викличте аварійну газову службу за номером 104;
Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом
Якщо Ви або Ваші близькі відчувають отруєння чадним газом, то слід негайно надати першу домедичну допомогу:
- Викликати «швидку» за номером «103»;
- Вийти або винести потерпілого на свіже повітря;
- Покласти під голову постраждалому подушку;
- Розстібнути постраждалому пояс та комір.
Пам’ятайте, що найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню.
Як уберегтися від отруєння чадним газом
- Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду;
- Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення);
- Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність;
- У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині;
- Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні;
- Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади;
- Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.
- Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція;
- Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;
Джерело – МОЗ
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