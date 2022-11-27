Як не допустити отруєння чадним газом: поради від МОЗ

В МОЗ розповіли, як вберегтися від отруєння чадним газом. А також надали поради з домедичної допомоги, передає NNS.

Оксид вуглецю (СО) – це токсичний газ. Він утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Його ще називають чадним газом. У нього немає кольору, запаху чи смаку. Проте він може бути смертельними для людини.

При роботі яких приладів виділяється чадний газ

Двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден; Дров’яних/газових/вугільних печей; Портативних бензинових генераторів; Мийних машин; Камінів; Вугільних грилів; Газових водонагрівачів; Гасових обігрівачів тощо.

Як впливає отруєння чадним газом на організм людини

У кровоносній системі чадний газ з’єднується з гемоглобіном – білком, що бере участь у транспортуванні кисню. Тому кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень до тканин, а організм швидко починає відчувати його нестачу. Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та симптоматики.

Якими є симптоми ураження чадним газом

Біль;

Нудота;

Прискорене дихання;

Слабкість;

Відчуття втоми;

Запаморочення;

Сплутаність свідомості.

Внаслідок гострого отруєння чадним газом може настати гіпоксія(сильний дефіцит кисню), що може призвести до незворотних пошкоджень мозку та серця.

Що робити, якщо ви підозрюєте отруєння чадним газом

Вимкніть всі прилади, крім електричних; Відкрийте всі вікна, щоб впустити в приміщення свіже повітря; Викличте аварійну газову службу за номером 104;

Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом

Якщо Ви або Ваші близькі відчувають отруєння чадним газом, то слід негайно надати першу домедичну допомогу:

Викликати «швидку» за номером «103»;

Вийти або винести потерпілого на свіже повітря;

Покласти під голову постраждалому подушку;

Розстібнути постраждалому пояс та комір.

Пам’ятайте, що найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню.

Як уберегтися від отруєння чадним газом

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду; Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення); Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність; У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині; Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні; Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади; Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу. Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція; Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів;

Джерело – МОЗ

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